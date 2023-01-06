康文署18區體育館大數據｜觀塘最多灣仔最少　屯門每間服務10萬人

2022年香港有多兩間康文署體育館落成，分別是大埔東昌街體育館以及深水埗體育館。目前香港共有106間康文署室內體育館，另外還有7間壁球中心。最多體育館的區份是9間的觀塘，而最少的是3間的灣仔。

若配合每區人口分析，屯門區的5間康文署體育館平均服務人口最多，約9.9萬居民使用一間體育館；離島區同樣有5間體育館，但人口少得多，每間體育館平均服務3.73萬居民。



在現役的康文署室內體育館當中，只有5間在70年代落成的體育館仍在服務。大部分體育館在80及90年代啟用，佔全部體育館數量近7成。踏入千禧年後，只有多28間體育館啟用，最新的是2022年的大埔東昌街體育館及深水埗體育館。

最早啟用的是東啟德體育館，位於九龍新蒲崗六合街30號，毗鄰采頤花園，於1973年3月1日啟用，接近用了半世紀。

港島–灣仔區（3間）

灣仔區只有3間體育館，是香港18區當中最少體育館的區份。灣仔也是18區人口最少的一區，只有178,400，平均每座體育館服務5.95萬居民。

灣仔區體育館（內為啟用年份）：駱克道體育館（1986）、黃泥涌體育館（1996）、港灣道體育館（2017）

港島–中西區（5+1間）

康文署網站顯示，港島中西區擁有5間室內體育館以及1間壁球中心，全部都在千禧年之前落成啟用。最舊的是1989年啟用的上環體育館，而最新的是1996年的士美非路體育館。根據政府統計處在2020年出版的《2019年按區議會分區劃分的香港人口概況》，中西區有240,500居民，平均每間體育館服務4.81萬居民。在18區當中，中西區的體育館對居民比例為第二低，僅高於離島區。

中西區體育館（內為啟用年份）：上環體育館（1989）、香港公園體育館（1991）、石塘咀體育館（1991）、中山紀念公園體育館（1995）、士美非路體育館（1996）//香港壁球中心（1986）

位於中西區的香港公園體育館。（顏銘輝攝）

港島–南區（5+1間）

南區擁有5間體育館以及香港仔網球及壁球中心，黃竹坑體育館於1979年啟用，是香港僅有5間在70年代啟用並服務至今的體育館。南區最新的體育館是2006年啟用的赤柱體育館。南區有264,600居民，平均每座體育館服務5.29萬人

南區體育館（內為啟用年份）：黃竹坑體育館（1979）、漁光道體育館（1982）、香港仔體育館（1983）、鴨脷洲體育館（1998）、赤柱體育館（2006）//香港仔網球及壁球中心（1999）

港島–東區（6間）

東區擁有6間體育館，最舊的是1988年啟用的鰂魚涌體育館，而最新的是2011年的小西灣體育館。東區在2019年有545,600居民，平均每座體育館服務9.09萬居民。東區是每座體育館服務人口第四多的區份。

東區體育館（內為啟用年份）：鰂魚涌體育館（1988）、柴灣體育館（1989）、西灣河體育館（1990）、渣華道體育館（1992）、港島東體育館（2001）、小西灣體育館（2011）

九龍–九龍城區（5間）：

九龍城區有5間體育館，他們近20年都未有新體育館，全都是80年代末到90年代興建落成的，最舊的是1987年的土瓜灣體育館，而最新的是1999年的何文田體育館。九龍城區有人口419,900，平均每間體育館服務8.4萬居民。

九龍城區體育館（內為啟用年份）：土瓜灣體育館（1987）、九龍城體育館（1988）、佛光街體育館（1990）、紅磡市政大廈體育館（1996）、何文田體育館（1999）

九龍–油尖旺區（6間）：

油尖旺區擁有6間康文署室內體育館，最舊的是1976年啟用的界限街一號體育館，還有3間在80年代末建成啟用，而最新的是2006年的大角咀體育館。油尖旺區有329,900人，平均每座體育館服務5.5萬居民。

油尖旺區體育館（內為啟用年份）：界限街一號體育館（1976）、界限街二號體育館（1987）、花園街體育館（1989）、九龍公園體育館（1989）、官涌體育館（1991）、大角咀體育館（2006）

九龍–深水埗區（6+2間）：

深水埗區有6間體育館以及歌和老街壁球及乒乓球中心、通州街公園壁球中心。長沙灣體育館是區內最舊的體育館，早於1976年啟用，而香港最新的一座體育館剛巧在這區，深水埗體育館在2022年9月28日啟用。深水埗人口有416,500，平均每間體育館服務6.94萬人。

深水埗區體育館（內為啟用年份）：長沙灣體育館（1976）、荔枝角公園體育館（1983）、保安道體育館（1987）、北河街體育館（1995）、石硤尾公園體育館（1997）、深水埗體育館（2022）//通州街公園壁球中心（1989）、歌和老街壁球及乒乓球中心（1995）

深水埗體育館在2022年落成啟用。（政府新聞處）

九龍–黃大仙區（7間）：

黃大仙區有7間體育館，其中1973年啟用的東啟德體育館是康文署轄下現存最早啟用的體育館。黃大仙區內大部分體育館都早於90年代前啟用，最新的已經是1996年的蒲崗村道體育館（1996）。黃大仙有416,100居民，平均每間體育館服務5.94萬居民。

黃大仙區體育館（內為啟用年份）：東啟德體育館（1973）、摩士公園體育館（1978）、竹園體育館（1986）、牛池灣體育館（1987）、彩虹道羽毛球中心（1988）、彩虹道體育館（1988）、蒲崗村道體育館（1996）

東啟德體育館於1973年3月1日啟用，是現役最早啟用的康文署室內體育館。（康文署網站）

九龍–觀塘區（9間）：

觀塘區是香港18區當中最多體育館的一區，擁有9間康文署室內體育館，其中6座在80年代已經啟用，最新的是前年啟用的彩榮路體育館。觀塘是香港人口最多的一區，有688,500人，平均每座體育館服務7.65萬人。

觀塘區體育館（內為啟用年份）：、牛頭角道體育館（1981）、振華道體育館（1984）、曉光街體育館（1986）、九龍灣體育館（1987）、瑞和街體育館（1988）、藍田(南)體育館（1994）、鯉魚門體育館（2000）、順利邨體育館（2000）、彩榮路體育館（2021）

彩榮路體育館是觀塘區最新啟用的體育館。（顏銘輝攝）

新界–離島區（5間）：

離島區是18區人口第二少的區份，但都有5間體育館。每間體育館平均服務居民人數最低的一區，平均每間服務3.73萬人。5間體育館當中，長洲及大嶼山各有2間，尚有一間在坪州。

離島區體育館（內為啟用年份）：坪洲體育館（1991）、海傍街體育館（1991）、長洲體育館（1993）、梅窩體育館（1993）、東涌文東路體育館（2010）

新界–北區（5間）：

北區擁有5間體育館，最舊的是1989年啟用的天平體育館，最新的是2012年的保榮路體育館。北區人口有314,100，每均每間體育館服務6.28萬居民。

北區體育館（內為啟用年份）：天平體育館（1989）、龍琛路體育館（1991）、和興體育館（1992）、聯和墟體育館（2002）、保榮路體育館（2012）

位於上水的保榮路體育館。（顏銘輝攝）

新界–荃灣區（5間）：

荃灣區有5間體育館，大部分在90年代落成，最新的是2018年啟用的荃灣體育館。荃灣人口有311,800，平均每間體育館服務6.24萬居民。

荃灣區體育館（內為啟用年份）：楊屋道體育館（1990）、蕙荃體育館（1993）、荃灣西約體育館（1997）、荃景圍體育館（1998）、荃灣體育館（2018）

新界–屯門區（5+1間）：

屯門區有5間體育館及屯門游泳池壁球場，但人口接近50萬的有495,100人，所以平均每間體育館服務9.9萬人，屯門區是每座體育館服務人口最多的區份。

屯門區體育館（內為啟用年份）：大興體育館（1987）、賽馬會屯門蝴蝶灣體育館（1988）、友愛體育館（1990）、良田體育館（1990）、兆麟體育館（2019）//屯門游泳池壁球場（1986）

新界–大埔區（6間）：

東昌街體育館在2022年8月15日啟用後，大埔區現有6間康文署的室內體育館，最早啟用的是1986年的富善體育館。大埔區人口306,800，平均每間體育館服務5.11萬居民。

大埔區體育館（內為啟用年份）：富善體育館（1986）、大埔體育館（1990）、富亨體育館（1991）、太和體育館（1991）、大埔墟體育館（2004）、東昌街體育館（2022）

大埔的東昌街體育館在2022年啟用。（政府新聞處）

新界–西貢區（6+1間）：

西貢區擁有6間體育館，全部座落於將軍澳，另外還有西貢壁球場。6間體育館之中，寶林及翠林接近同期啟用，之後在千禧年後再多3間落成。西貢區人口有472,500，平均每間體育館服務7.88萬居民。

西貢區體育館（內為啟用年份）：寶林體育館（1989）、翠林體育館（1990）、將軍澳體育館（2001）、坑口體育館（2011）、香港單車館（2013）、調景嶺體育館（2015）//西貢壁球場（1991）

新界–元朗區（7間）：

元朗是每座體育館服務人口最第三多的區份，平均每間體育館服務9.21萬居民。元朗有645,000人口，擁有7間室內體育館。鳳琴街體育館早於1987年落成，而最新的一間是2017年的元朗體育館。

元朗區體育館（內為啟用年份）：鳳琴街體育館（1987）、朗屏體育館（1988）、天水圍體育館（1994）、天瑞體育館（2007）、屏山天水圍體育館（2012）、天暉路體育館（2012）、元朗體育館（2017）

位於天水圍的天暉路體育館。（顏銘輝攝）

新界–沙田區（7+1間）：

沙田區擁有7間室內體育館，最歷史悠久的是1986年啟用的美林體育館，另外還有3間亦在80年代啟用，最新的是2020年啟用的車公廟體育館。沙田的人口有688,100，平均每座體育館服務9.83萬居民，比例僅次屯門區。

沙田區體育館（內為啟用年份）：美林體育館（1986）、顯徑體育館（1988）、源禾路體育館（1988）、恆安體育館（1988）、馬鞍山體育館（2004）、圓洲角體育館（2016）、車公廟體育館（2020）//沙田賽馬會公眾壁球場（1981）

新界–葵青區（8間）：

葵青區擁有8間體育館，是新界最多體育館的一區，在全港排行第二，僅次於9間的觀塘。葵青區人口有502,400，平均每間體育館服務6.28萬居民。

葵青區體育館（內為啟用年份）：林士德體育館（1980）、北葵涌鄧肇堅體育館（1985）、長發體育館（1990）、楓樹窩體育館（1990）、大窩口體育館（1992）、荔景體育館（1994）、青衣體育館（1999）、青衣西南體育館（2017）