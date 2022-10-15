保榮路體育館室內緩跑徑實測｜離上水站15分鐘　最方便駕駛人士

香港天氣濕熱多雨，如果想舒舒服服跑步的話，可到康文署體育館的室內緩跑徑，費用全免，在冷氣下跑步。目前，康文署只有6間體育館設室內緩跑徑，究竟哪一間最好跑又最方便？等記者為大家逐一實測。這次測試的是上水保榮路體育館。



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上水保榮路體育館位於上水百和路19號。（顏銘輝攝）

上水保榮路體育館是北區唯一一間設有室內緩跑徑的康文署體育館，毗鄰上水官立中學。體育館樓高3層，室內緩跑徑位於最高的2樓，同層有健身室及洗手間，而主場館及更衣室就在地下。

上水保榮路體育館的室內緩跑徑位於2樓。（顏銘輝攝）

保榮路體育館基本資料：

地址：新界上水百和路19號

電話：2639 2979

開放時間：每日上午7時至晚上11時

定期保養日：每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

室內緩跑徑長度：162米



保榮路體育館緩跑徑跑後感：

在2樓出升降機後，走入狹窄的大堂，直行轉左是往健身室，右邊經Z形斜路落去就是緩跑徑。緩跑徑以藍綠為主色，配以白線，畫出兩條跑道，其中會有紅色的箭咀標示跑步方向，但沒有標示距離的字眼。跑道四方四角，但四角彎位轉得不算急，比香港公園及坑口好。

保榮路體育館的室內緩跑徑彎道轉得不算太急。（顏銘輝攝）

保榮路體育館的室內緩跑徑不是被四堵牆密封包圍，其中兩邊大直路各有大量方形玻璃窗，讓戶外的陽光照射入來，跑步人士可間中放遠視野，望望窗外的景色。

其中兩條大直路有多個方形窗戶，讓戶外的陽光照射入緩跑徑。（顏銘輝攝）

緩跑徑在2樓，圍繞地下8個羽毛球場及看台而跑。向主場館的一邊，設有木扶手及高度到成人頭部的玻璃圍欄，應該不用擔心小朋友會掉到下層，這方面的保護亦比香港公園及坑口好。

玻璃圍欄夠高，約至成人頭部。（顏銘輝攝）

兩條大直路的玻璃圍欄採用反光的茶色，跑步時較難望到主場館，相信是為了避免窗戶的陽光直接射入主場館而設計；至於另外兩邊就採用普遍玻璃，跑步人士可以清楚望到主場館的人打波。此外，跑道兩旁凸起的柱位都有用軟墊包裹，減低小孩撞傷的機會。

部分玻璃圍欄採取反光設計，跑道旁的柱位有用軟墊包裹。（顏銘輝攝）

這條緩跑徑的設計令我想起天暉路體育館，同樣是多窗但樓底矮，壓迫感較強。保榮路體育館的室內緩跑徑其中三邊的天花，都是塗上黑色的冷氣糟、電線糟及支架；跑步時舉起手，輕微一跳，已經觸碰得到那些裝置，樓底說不定比天暉路還要矮。不過，保榮路有項比天暉路好的是，其中一邊的緩跑徑樓底較高，天花改用白色，加上戶外陽光，舒緩壓迫感。

+ 5

保榮路體育館配套設施評價：

（1）熱身區域：

保榮路體育館室內緩跑徑沒有指定的熱身區域，跑步人士可以在跑道兩旁的窗邊、柱邊及四角熱身，那些位置雖多，但每個空間都幾狹小，熱身時動作大一點，也可能將手腳伸到跑道上。故此，大家熱身時要留神，不要超出白界以外。如果想要多點熱身的空間，說不到要落到地下更衣室門口。

跑步人士可以在柱位之間熱身，但空間較窄。（顏銘輝攝）

（2）休息區域：

緩跑徑是一張長凳或椅子也沒有，窗台又窄又近跑道，基本上也不能坐，如果要休息的話，只能坐在跑道旁。如果想找張凳坐的話，就要離開緩跑徑，經Z字的斜道上去回到出面的大堂。

緩跑徑外有一些椅子。（顏銘輝攝）

（3）更衣及儲物設施：

如果跑步前要寄存行李及換衫的話，入到體育館後不要馬上上去2樓，先行到主場館前的簽場處，填存表格，借用儲物櫃。儲物櫃就在地下的更衣室內，那裏還有汽水機及水機。

+ 2

換好衫、擺好行李後，就去搭升降機直上2樓。雖然大堂有條美輪美奐的樓梯去樓上，但只能上到1樓，之後都要找後樓梯上2樓，所以不如直入在地下搭升降機上去。保榮路體育館幾多非接觸設施，升降機大堂外的是自動門，不用推門，升降機的按鈕也有免觸式感應。

緩跑徑同層有洗水間。（顏銘輝攝）

2樓有健身室，還有洗手間，如果跑到中途人有三急，都不用回到地下找廁所。然而，保榮路體育館這條緩跑徑有項先天不便之處，出入一定要經條Z形斜路。

出入緩跑徑一定要經這條斜路。（顏銘輝攝）

體育館附近配套：

保榮路體育館附近是零配套，沒有商場，沒有餐廳，想找間便利店都不知要去什麼地方，或者要過隧道行到太平邨。體育館四周的是學校、公園、紀律部隊宿舍。

上水保榮路體育館。（顏銘輝攝）

搭車去保榮路體育館跑步：

上水港鐵站B1出口出，經有蓋通道沿百和路行，橫過粉嶺公路，到太平邨旁後落斜，行左邊的行人隧道。上斜後，橫過保榮路，便至體育館，沿公園小徑繞到體育館正面才到門口。慢慢行的話，需要約15分鐘。

上水B1出口行15分鐘便到保榮路體育館。（顏銘輝攝）

體育館門外有個上水官立中學巴士站，有70K、76K、78K等路線，但都不太方便區外居民。

體育館門外有個巴士站。（顏銘輝攝）

揸車去保榮路體育館跑步：

在6間設緩跑徑的體育館之中，保榮路體育館最方便駕駛人士。體育館附設停車場，據康文署網站指有29個車位，比調景嶺體育館多得多。