世界盃比利時對克羅地亞｜主帥馬天尼斯駁斥內訌傳言：「假新聞」

世界盃F組最後一輪比賽，比利時今晚（周四）11時迎戰克羅地亞非勝不可，近日球隊傳出主力內訌，主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）在賽前記者會批評傳媒製造假新聞。

一眾傳言涉事的主力夏薩特、迪布尼和維頓漢，以至被指勸交的盧卡古，均未亮相，出席記者會的球員為李斯特城守將卡斯泰尼。



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比利時在第二輪分組賽爆冷以0：2不敵摩洛哥。（Getty Images）

比利時今屆世界盃首兩場分組賽取得1勝1負，首仗表現平平下1：0僅勝加拿大，第二場0：2爆冷不敵摩洛哥後，比利時傳媒《RTL Sport》指球隊在更衣室起爭執——隊長夏薩特、主將奇雲迪布尼及維頓漢在更衣室爭執，要由前鋒盧卡古做「和事佬」分開他們。

據報，迪布尼賽前接受訪問表示比利時年紀太老，沒有可能贏世界盃，加上輸波引發了矛盾。

隊長夏薩特早前否認球隊更衣室爭執的傳聞。（Getty Images）

其後比利時隊長夏薩特與門將高圖爾斯在記者會上否認相關報道，指更衣室沒有發生任何事，球員在輸波後亦有開會一小時，當時只有教練說話，球員間亦有很好的交流。

比利時主帥馬天尼斯批評比利時傳媒發放假新聞。（Getty Images）

主帥馬天尼斯出席對克羅地亞的賽前記者會時，批評比利時媒體報道假新聞，並意有所指地指明假新聞的來源，「世界盃是世上最大的體育盛事，像法國這樣的國家可能製造了這個故事，並變成比利時討論的主要話題。」他續稱，「如今部分比利時媒體滿足於假新聞，實在頗為令人震驚。」

「這顯示大家情願去找球隊的負面新聞，也不願意將這國家團結起來，一起欣賞並支持這班比利時史上最有才華的球員，」馬天尼斯表示球隊會努力踢出自己的足球，讓真正的比利時球迷享受比賽。

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比利時後衛卡斯泰尼指球隊氣氛沒有問題。（Getty Images）

球隊主將迪布尼在對陣摩洛哥前指球隊老化，後衛維頓漢則在賽後指「前線太老」，大有譏諷意味。比利時後衛卡斯泰尼（Timothy Castagne）在記者會上指球隊內部在周一（11月28日）開門見山交流，期間未有爭執，「我們已解決那些問題，球隊現時氣氛良好」。

比利時暫時以3分排在F組第三，落後頭兩位的克羅地亞與摩洛哥1分，球隊若能擊敗克羅地亞即晉級16強。

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