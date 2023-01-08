法國世界盃衛冕失敗　迪甘斯照續約　馬天尼斯傳接掌葡萄牙

法國在卡塔爾世界盃衛冕失敗，屈居亞軍，縱然如此，依然沒有影響迪甘斯（Didier Deschamps，又譯德尚）的帥位，法國足總周六（7日）公布，與迪甘斯續約至2026年。

另外，世界盃後辭任比利時主帥的馬天尼斯，似乎已經找到新工，盛傳他將接任葡萄牙主帥一職。



法國距離衛冕世界盃只差一步，即使麥巴比力挽狂瀾，與阿根廷力戰至互射12碼，最終憾負，屈居亞軍。

法國領隊迪甘斯與國家隊的合約在去年年底屆滿，法媒指迪甘斯有意完成世界盃後離隊。施丹的名字老是與法國國家隊扯上關係，以為有機會，豈料再一次落空。法國足總宣布，與迪甘斯續約至2026年，換言之甚有機會領軍戰下屆世界盃。

迪甘斯出席留任記者會時，感激當地足總一直的支持及信任，並強調對續約沒有猶豫，只是在大賽後需要一點時間沉澱，而現時的最大目標並非下屆世界盃，如今首要目標是取得2024年的歐洲國家盃入場券。

迪甘斯帶領法國衛冕世界盃只差一步。（Getty Images）

馬天尼斯東家唔打打西家

比利時在世界盃分組賽止步，領隊馬天尼斯（Roberto Martinez）其後宣布離任，但這名西班牙主帥不愁無工做。根據《The Athletic》體育記者David Ornstein透露，馬天尼斯已經與葡萄牙國家隊達成口頭上共識，最快在下周落實，成為老帥費蘭度山度士的繼任人。

馬天尼斯執教比利時6年，麾下有夏薩特﹑迪布尼及盧卡古等球星，被稱為「黃金一代」，但一直與大賽錦標無緣，在俄羅斯世界盃奪季軍已經是最佳成績。葡萄牙同樣擁有不少後起之秀，亦要管理「老大哥」C朗拿度的問題，屆時要看馬天尼斯的功力。