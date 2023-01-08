C朗沙特首戰有望1月22日上演　喀麥隆隊長因他遭艾納斯解約

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）加盟沙特阿拉伯球會艾納斯後，暫未能作處子戰，究其原因，第一是因為效力曼聯時一次粗暴拍打一名小球迷的手機致損毀，遭罰停賽兩場，除此以外還遇上另一道障礙，但問題似乎已解決，這位葡萄牙球星大有機會在1月22日正式亮相。



法新社日前已報道，C朗加盟艾納斯後未能成功註冊，是因為沙特阿拉伯聯賽限制每間球會最多註冊8名非本土球員（外援），而艾納斯本身的外援名額已滿。1月6日，法新社引述不願開名的球會消息人士指：「正在商討賣走一位球員，但他們的談判未進入最後階段」。但從最新消息看來，這問題或已獲解決。

艾納斯透過社交媒體分享新援C朗拿度的訓練照片。（Twitter）

法新社報道，艾納斯已決定與喀麥隆射手、國家隊隊長阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）解約，騰出外援名額註冊C朗，令球迷大感震驚，因為阿布巴卡爾今季加盟艾納斯後表現相當不俗，上陣11場入4球、交出1次助攻，讓球迷期待他與C朗合作。

阿布巴卡爾在12月31日對艾卡利的賽事才射入全場唯一一球奠勝，但在翌輪聯賽已從球員名單上消失，似乎正是因為與球會商討解約。

艾納斯早前分享球隊團體照，當時阿布巴卡爾（左二）仍在出現在相中。（Twitter）

而他最為球迷熟悉的，是在卡塔爾世界盃以隊長身份領喀麥隆出戰，3場分組賽交出兩個入球1次助攻，在最後一輪對巴西時，更射入全場唯一入球，他興奮得脫衣慶祝，因而遭出示第二面黃牌被逐。

阿布巴卡爾在世界盃擔任喀麥隆隊長，在最後一輪分組賽對巴西攻入奠勝球後脫衣慶祝，因而兩黃一紅被逐。（Getty Images）

法新社引述艾納斯消息人士指，C朗只需在1月14日對艾沙伯一戰再停賽一場，便能在1月22日主場對艾迪法克一戰上陣。有指阿布巴卡爾獲曼聯開出借用合約，但仍流於傳聞，法新社的報道指艾納斯方面沒有回應阿布巴卡爾與「紅魔鬼」的傳聞，僅稱：「球員現在已是自由身，可與任何球會談判。」