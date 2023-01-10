澳洲4歲馬女月亮公主逃離馬場去游水　司閘員奮不顧身孖煙囪救駕

澳洲昆士蘭黃金海岸馬場日前發生了一宗罕見意外，一匹年僅四歲、本應出場比賽的馬女「月亮公主」（Princess Lunar），入閘前突然將騎師撞倒，離開跑道後衝破欄柵走入運河中暢泳。

月亮公主逃跑了，獨自身處危機四伏的野外環境，怎算好？危急關頭，幸好有位勇敢的司閘員奮不顧身「護駕」，讓「公主」毫髮無損地安全「回宮」繼續比賽。



月亮公主從馬場逃走，一度進入河內暢泳。（影片截圖）

「月亮公主」逃跑記

位於南半球的澳洲，現正時值炎夏，或許是天氣過於炎熱，這匹貪玩的雌馬，離開馬場後，便如一支箭飛奔到運河深水處，沒多久水深便淹過她的膝蓋。

自由感覺真好，可惜她快樂暢泳的時光很短暫，一班盡忠職守的馬場工作人員旋即隨後趕到。司閘員堅尼屈臣（Kenny Watson）事後說，他跟其他人員到達時，月亮公主已經在運河裡。

堅尼屈臣下水將月亮公主救回。（影片截圖）

他接受澳洲廣播電台RadioTAB訪問時說：「佢喺紅樹林嗰度停低咗，有幾個司閘員已經同佢有眼神接觸，但係無辦法接近到佢。我哋設法落水去救佢，完結佢呢場開心旅程，然後拉住佢行返上岸。」

在一眾教援人員努力下，終順利救回月亮公主，而且她更奇蹟地絲毫無損。脫去上衣只穿孖煙囪下水將月亮公主牽回的堅尼屈臣，更受到網民熱烈讚賞。

「月亮公主」獲司閘員奮勇救駕：

堅尼屈臣說：「我諗大家心入面會有一定憂慮，但真係無太多時間畀我哋去諗，只能夠去做當下諗到要做的事，最後亦有個完滿結果。」

可幸的是包括騎師蒂根夏里遜（Tegan Harrison）在內，月亮公主這次「水上歷險」並沒有造成任何人員受傷，堅尼屈臣表示水中有很多石頭，馬匹很容易被劃傷，幸好她被救回時也並沒有任何傷痕。

他直言：「其實我游水唔太掂，如果水深到過我頭頂可能會較多問題，但當我見到水深只係到佢膝頭左右，我好有信心可以唔太危險地帶返佢出嚟。賽馬日可以有上千種被擊敗的方式，但我想無其他人會遇到我今日這樣！」

堅尼屈臣孖煙囪「救駕」成功，獲網民激讚。（Twitter圖片）

月亮公主游完水回馬場作賽

由於身涉死水，事後堅尼屈臣接受破傷風針注射，這位司閘員赤身落水勇救小馬的舉動獲網民激讚：「做得好啊！」「救咗呢隻馬嗰個人簡直係傳奇！」

神奇的是，月亮公主一度出走，令她上陣的比賽推遲，但戲水後無恙的她仍可繼續參賽，惟未能勝出。有趣的是，在河中絲毫無損的她，卻在比賽期間不慎擦傷，看來她喜歡游泳也不無道理呢。今年四歲的月亮公主，曾10次出賽，贏得3場頭馬，累積14.2萬澳元獎金。