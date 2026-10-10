大埔行山｜三椏村綑邊西流江尋犀牛望月　賞印洲塘再探牛屎湖廢村

星期日天晴乾燥，應該開線去既易行又風景優美的地方。想起西流江。路程有點長，但有山有水，沿路沒有高山。已有兩年沒去過了，今日趁上午低潮，先綑岸，回程走山徑。（出發日期：2022年10月30日）



假日烏蛟騰照例人山人海，巴士總站很早已聚集很多山友。九點廿分起步去三椏村，途經九擔租。

為節省時間，行上路去三椏村。

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遙望吊燈籠。南脊不見有山友。十點十分到犁頭石廢村，十點廿分到三椏村。村前這大片沼澤與谷埔的同樣吸引。

未到十點半，三椏村士多已有顧客。十字路口直行去三椏碼頭。潮水正上漲，不宜停留太久，趁水位尚低，盡早走到拗魚咀。

離開水泥徑，走落泥灘，開始在岸邊的泥灘向東走。

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潮水浸過這泥灘時，若不想濕腳，便要走上樹林，高潮時便要涉水了。

十一點鐘前，潮水高位在1.31米以下，還可以輕鬆走過。遠處的岬角是拗魚咀，灣後的山嶺叫橫排。

到拗魚咀，拗魚咀的石灘被浸，要爬上大石堆。繞過拗魚咀，轉向北走。

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過了大龍井，前面是個較大的海灣。海灣遠處的岬角是龍井咀，龍井咀右方是虎王洲。

來到龍井咀，已可看到遠處岬角右方的印洲，岬角後是西流江了。前面小山崗上有觀景台，朱維德在《香港舊景掌故新談(一)》說這山崗叫「三椏嶺」。繞過三椏嶺便到西流江。

想找那個古墳「犀牛望月」，找不到。問村民，她指左又指右，說這地方就是「犀牛望月」。其實古墳就在這個海灘後面的山坡上，但看這個環境，時間又不多，算了。

西流江原叫「犀牛頭崗」，朱維德說：

村後的山崗三椏嶺是牛身，前伸為牛頭，崗前海邊二丘是一對內彎的牛角，伸向西北的礁排（烏排）是吐出的牛舌……北向石灘的西臂是牛的左前腳。

原叫「犀牛頭崗」的西流江，按圖看看衛星照片中這頭犀牛的模樣👇👇👇

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離開漁村外的沙灘，繼續綑岸。走到彎角的石排，再轉個彎便是牛屎湖灣。

走到村後的沙灘，灘後有新建的山徑上觀景台。未有這條山徑和觀景台，我們都是沿岸走到牛屎湖村。這山崗只有六十幾米高，但走了三個多小時，這短短的梯級也不想走。

在觀景台上看印洲塘，右邊是吉澳，左邊的海岬是了哥岩，了哥岩旁的小島是青洲。

吉澳和了哥岩中間的水道是印洲塘的北面入口「青洲瀝」。觀景台位置不錯，但留意四周的樹木。幾年後樹木長高長大，還有景可觀嗎？樹木不砍，這個觀景台就廢了。

路程長，打完咭即轉身離開觀景台。

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其實牛屎湖廢村更吸引。按朱翁所說，這山崗是牛身，牛身後有牛屎，前面山谷藏著牛屎湖村。牛屎在哪？

走村徑深入谷中，谷內藏著牛屎湖村，村前有堤壩蓄水。

按圖看看牛屎湖廢村👇👇👇

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據說村民在一九六五年棄村。這裡已快六十年沒有人居住，看看變成怎樣。有很粗大的魚藤。廢村不宜久留，打完咭便離開。

去牛屎湖、西流江的路已變成一條郊遊徑。從觀景台走到三椏村，沿途遊人絡繹不絕。牛屎湖山被樹林覆蓋。走出樹林，落山去三椏村。

一點鐘前回到三椏村，還有至少一小時的路程回烏蛟騰。上路較短，寧走回頭路，也不走苗三古道。過了犁頭石廢村，一段路被封閉而改道，因為有一棵古樹有倒塌風險，這棵樹是古樹名冊上有紀錄的五月茶。

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之前曾被一棵絞殺植物所纏，之後又有褐根病，終於被砍。

沿犁頭石古道走。經過這條落苗三古道的荒徑。上次想從苗三古道走這條路上來犁頭石，剛走入這條路便遇一群黃蜂，於是急急撤回。故此這條路我未走過。

五十分鐘走完犁頭石古道，又再十五分鐘到烏蛟騰，乘兩點廿分的巴士回大埔。以為很晏才回到大埔，沒想到還可以飲下午茶。

以為很晏才回到大埔，沒想到還可以飲下午茶。

【本文獲「山水小組」授權轉載。】