足球｜馬天尼斯任葡萄牙國家隊主帥　未明言C朗會否繼續入選

葡萄牙足總舉行發佈會，正式宣布比利時前主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）擔任葡萄牙隊新任主教練，雙方將簽約至2026年。



馬天尼斯在記者會表示：「我會盡快學習葡萄牙語，很自豪能代表世界上最好的球隊之一，這工作讓我寄予厚望。我知道球隊有遠大的目標，亦是一支偉大的球隊。」被問及37歲的隊長C朗拿度會否繼續入選國家隊，馬天尼斯表示，「作出和足球相關的決定，是看場上的表現作取捨，參加卡塔爾世界盃的26人會是我選擇的基礎，C朗也是其中一員。」

西班牙人馬天尼斯落實執教葡萄牙國家隊。（路透社）

被問及C朗將在他麾下扮演什麼角色，馬天尼斯指出，「我們現在將開始一個過程，教練團將會去了解所有可以加入國家隊的球員。我們在最好的聯賽中有54名28歲以下的球員，國內聯賽波圖和賓菲加都則進入了歐聯16強，所以我們有很多工作要做，然後我們會做出決定。」

按賽程，葡萄牙隊將在今年3月的歐國盃外圍賽上先後遇上列支敦士登和盧森堡，屆時馬天尼斯將上演執教該隊首戰。

馬天尼斯未有正面回答會否繼續召C朗拿度（左二）踢國家隊。（Getty Images）

馬天尼斯去年底帶領比利時參加卡塔爾世界盃，分組賽1勝1和1負未能出線。他從2016年歐洲盃後開始執教比利時隊，前後一共6年，麾下有夏薩特﹑迪布尼及盧卡古等球星，被稱為「黃金一代」。2018年他率領球隊在俄羅斯世界盃奪季軍，已是這批「黃金一代」的球員最好成績。

馬天尼斯帶領比利時6年，雖然成為該國史上勝率最高的國家隊教頭，但最佳最績只取得世界盃季軍。（Getty Images）

結束世界盃之旅後，馬天尼斯的合約到期，他也宣布離任。馬天尼斯帶領比利時出戰80場比賽，取得56勝13和11負，勝率為70%，成為該隊史上取得最多勝仗的教練。

葡萄牙國家隊上一任主帥是68歲的老帥費蘭度山度士，他2014年9月執教葡萄牙隊，執教的109場比賽中取得了67勝23和19負的不俗戰績，61.5%的勝率也是葡萄牙史上第三高的主帥。他率領葡萄牙獲得了2016年歐洲盃冠軍，2019年歐國聯冠軍，2018年世界盃上不敵烏拉圭16強止步，2022年世界盃則是在8強被摩洛哥淘汰，隨後宣布不再擔任葡萄牙隊主帥。