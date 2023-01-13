花劍世界盃巴黎站｜港隊4將過關　偕張家朗蔡俊彥爭標附直播連結

港隊男﹑女子花劍隊在法國巴黎出戰今年首個世界盃分站賽事，周四（12日）率先上演男花外圍賽，一共4名港將脫穎而出，將與張家朗及蔡俊彥攜手衝擊錦標。



花劍世界盃巴黎站本周上演，港隊派出11男6女出戰，周四先上演男花外圍賽，除了種子劍手張家朗（世界排名第5）及蔡俊彥（世界排名第9）外，包括「大師兄」張小倫﹑崔浩然及吳諾弘等亦要透過外圍賽爭奪正賽資格。

劍擊｜2023年國際賽花劍世界盃打頭陣 張家朗力爭衛冕巴黎站冠軍

張家朗和蔡俊彥以種子身份直入正賽。（資料圖片）

9名港將中，楊子加在小組賽的成績最好，以5勝1負晉級淘汰賽，再分別淘汰新加坡及法國劍手，取得正賽資格。崔浩然及吳諾弘小組賽同樣錄得4勝2負，及後再連贏兩場，順利過關。

楊子加連過兩將晉身正賽。（資料圖片／趙子晉攝）

另一港將李逸朗則打出驚喜，連續兩場以15：14險挫法國及日本劍手，生涯首度躋身世界盃分站正賽。這名22歲的港將剛成為全職運動員，並在去年10月的克羅地亞衛星賽摘季，今站迎來生涯另一突破。

傷癒不久的張小倫與正賽僅差一步，雖淘汰日本劍手後，但不敵奧地利劍手止步，與陳建雄﹑蔣翱駿﹑蔡孝銳及梁千雨同樣未能打入次日賽事。

李逸朗上年10月奪得克羅地亞衛星賽季軍，今站再有突破。（Facebook截圖）

以上4名港將打入周六（14日）的正賽，與張家朗﹑蔡俊彥一共6名港隊成員角逐錦標。被列為5號種子﹑衛冕的張家朗將與德國的Paul Luca Faul爭出線；蔡俊彥首圈則鬥比利時劍手Stef Van Campenhout。

今日（13日）將上演女子花劍外圍賽，6名女將將登場。另外，佩劍港隊亦會出戰突尼西亞站的大獎賽。

巴黎站世界盃直播連結港隊男子花劍正賽出場時間：

張家朗 對 Paul Luca Faul（德國）16：30 黃色劍道

楊子加 對 Alexandre Sido（法國）16：55 綠色劍道

崔浩然 對 Im Cheolwoo（韓國）16：55 C3P1劍道

吳諾弘 對 Gergo Szemes（匈牙利）16：55 C3P3劍道

蔡俊彥 對 Stef Van Campenhout（比利時）16：55 C3P4劍道

李逸朗 對 咸沙（埃及）17：45 C3P1劍道



2023年1月賽程及港隊參賽名單：

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