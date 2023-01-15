港足日與夜．羅梓駿︱走過困苦童年覓自信　足球就是他的人生定位

羅梓駿是新一代香港足球代表隊成員，但跟上一輩相比，總感覺欠了點什麼；維基百科有關他的頁面，只冰冷地列出各種紀錄跟數據，在外界眼中，他就是個踏實純樸的男孩而已。

「我不再想做球員，而是想做球星。」羅梓在單親家庭成長，曾為省錢，練習前後只能吃撈麵醫肚，他察覺到自己有別於隊友，總認定自己比人差。

幸而足球不問出身，終讓羅梓感覺到受重視，向來寡言的他如今散發自信，「其實未必輸在起跑線，無需過早否定自己。」

他想勉勵同路人，同時不介意讓更多人認識真實的他，希望有一日，球迷會因而記得他的名字。

攝影：鄭子峰



「很記得有一次青年比賽，羅梓每球都不對勁，上半場被換出來，坐在場邊哭。」

「他沒說話，我亦沒理他。後來球隊管理告訴我，原來羅梓為省錢搭車來踢波，食串魚蛋就比賽。」

現執掌傑志的朱志光回想當年由他帶領的青年軍，羅梓的成長背景讓他留下了深刻印象。

「我覺得自己處理到，所以不想麻煩別人。」羅梓這樣解釋當時的沉默，他認為肚餓不應是失準的原因。

朱志光（後排黑衫）自青年軍起便是羅梓（前排左二）的教練，他最深刻的是對方在比賽中突然失準，被換下後在場邊痛哭。（傑志提供）

來自單親家庭 為省錢只吃撈麵

羅梓從小就這麼獨立，因為早「訓練有素」——做保安的爸爸工作繁忙，家中採「放養政策」，他小三起已自行坐車返學、買書、買早餐；掃地抹窗等家務亦是自己做，練習回家後，家人一早吃完飯，他返家後獨享留下來的餸菜，再把碗碟洗好。

父母後來離婚，羅梓與爸爸、哥哥跟嫲嫲同住樂富，曾有一段日子，他每天放學在家換好衣服，帶齊裝備坐地鐵到彩虹轉巴士到順利邨，買個麵包充饑便飛奔球場。練習到晚上8點，他肚子又「打鼓」，臨走前到商場便利店食撈麵，邊吃還要邊透過玻璃留意巴士離站時間。

「那時連燒賣都買不起，只能吃撈麵！」十多年過去，順利邨那間便利店仍在。（鄭子峰攝）

「撈麵不用花很多錢，簡單又快。」小時候家境清寒，羅梓每月只得數百元零用錢。

「每日要計住數，夠錢搭車就不夠食，想食好一點或多一點也不可以。」球隊之後轉到黃竹坑練習，當年南港島線仍未落成，羅梓周末早上6點就要起床，獨自踏上曲折的「過海」之旅；每天交通費已花約20元，餘下多少可想而知。

隊友的家長都特別關照羅梓，有時會邀請他到家中吃飯，練波後順路的話又會載他離開。跟羅梓自小學便相識的顏卓彬，是其中一位「主人家」：「大家知道他要食自己，怕他吃麥當勞、肯德基無營養，又或會周圍去，就着他來我家，跟阿龍（鄭展龍）及阿廷（何振廷）等一起吃飯。」

縱不是吃得特別豐盛，但對羅梓來說已足夠。他憶述：「贏波後我回家也只是簡單一餐，但跟他們可以吃好一點去慶祝。最記得是去薩莉亞（連鎖意式餐廳）任食，好開心，平日我很少出街吃西餐。」

顏卓彬（左一）與羅梓駿（左二）在巴塞足球學校已認識，小時候常邀對方到家中作客。（受訪者提供）

內向源於自卑 足球如希望的光

羅梓連番強調，不自覺成長環境特別，「好多人都係咁」；更笑言過時過節，無需跟親人聚會，有更多時間到球場。然而其實他的自信心早被蠶食——朱sir形容他「說話都不夠膽」；顏卓彬就說他「內向，少表達自己」。

即使參與巴塞足校選拔前，羅梓也不信有能力入選，只是陪朋友一齊玩才報考，「其他人這麼厲害，我距離這種水平應該很還遠，怎可能成功？」後來獲取錄，差不多每個隊友都有家長接送，他心中不是味兒，卻不曾表現出來，「我每次也一個人，所以不太願意分享想法，或主動認識朋友，有點自卑吧。」

羅梓辛苦儲錢才擁有第一對球靴，穿到破舊方捨得更換，偏偏有隊友的波鞋款式層出不窮，他羨慕，唯有找方法，「朱sir會給小球員送波鞋，所以我就努力踢好，去拿這份獎品。」羅梓仍記得第一對用汗水換來的球靴，是Nike Tiempo黑底白剔的簡單款式，他開始意識到，原來自己亦可以靠足球獲得一點什麼。

原來我是這麼重要、我是可以的。有了足球，不會有人「蝦」我。

羅梓在學生年代已意識到，足球原來可讓他擁有更多。（鄭子峰攝）

雖只是小學足球隊主力，羅梓已獲挑選代表香港到澳門參賽，比賽雖跟校際賽事撞期，但校隊老師向校長要求為羅梓「特事特辦」，安排他踢畢學界，才坐專車立即趕往澳門。

初中時羅梓小息或午飯到操場踢波，本經常被高年級同學趕走，但自從他在校隊選拔展示了實力，師兄都找他一起踢。這讓自小缺乏認可的羅梓受寵若驚，「在那一刻才感受到，原來我是這麼重要、我是可以的。有了足球，不會有人『蝦』我。」

在順利邨練波辛苦，但羅梓每次都練到不願走，一班小孩嘻嘻哈哈，青春就是這樣度過。（鄭子峰攝）

足球像一座燈塔，指引了羅梓的方向。他捉緊這道光，中學畢業後放棄升讀副學士，專心踢波，決心連朱sir都感受到，「那段時間他爭上一隊，有種飢餓感、特別搏命。也許他知道自己不能走回頭路。」

羅梓很單純，小時候看英超、東亞運決賽，幻想會像前輩林嘉緯與盧均宜一樣，成為職業足球員。「這是個機會，讓我獲得更多肯定，為我周邊所有事帶來轉變。我只想追求這種感覺。」

羅梓早對成為職業球員有一份憧憬，他單純的認為，這是個改變人生的機會。（鄭子峰攝）

成為職業足球員，是為我周邊所有事帶來轉變的機會。

亞冠綻放的背後 銘記唐文一句話

2015年夏天他夢想成真，跟「藍鳥」簽下職業合約，同年10月首度於菁英盃後備登場；至翌年更成為首位在本地頂級聯賽踢足全場的傑志足球學院學員，是球隊青訓的「生招牌」。

在職業球圈打滾，讓羅梓放得更開。他漸漸發現，足球不問出身，任何人只要肯不斷練習改善，也可以成功，「大家都有手有腳，是公平的。」

雖然自卑感仍不時作祟，擔心表現不似預期，但至少他不會認定自己比外援或入籍兵差，「阿龍（鄭展龍）跟我同齡，我們都住在黃大仙區、由細到大一起踢。他能在亞冠對柏雷素爾入波，我有一日都可做到。踢得好，教練怎會不用你？」

足球是公平的。

鄭展龍在亞冠攻入歷史性的一球，羅梓當時仍外借夢想FC，只能在看台上為好友打氣，但這球令他相信，自己也有可能做到。（資料圖片／李澤彤攝）

近兩年的羅梓更是脫胎換骨，在亞冠分組賽擔任正選，大放光芒，彷彿所有憂慮跟緊張都一掃而空。這原來跟已退役隊友唐建文有關——2017年，羅梓首戰亞冠舞台，於附加賽對韓職蔚山現代一役、加時上半場後備入替唐文，對方賽前跟他說了一句話。

羅梓隻字不漏地複述，「足球是球迷入場看你表演，所以落到場表現自己就可以，不用想太多。」

他想起小時候喜歡踢波，正是想踢比賽給人看、享受勝利後的喜悅。「所以現在仍會提醒自己，不要忘記這番話，記住要自己開心、要大家開心、欣賞我。」

球迷入場是要看你表演，所以落到場表現自己就可以。

「踢波記住要自己開心，要大家開心。」（鄭子峰攝）

要數羅梓近來最開心、自豪的，非在鬥曼城的友賽中入波，「那場我不算踢得太好」；而是上屆亞冠對泰國清萊聯奠勝的一球。那場雨戰傑志先失波後追平，尾段丹恩奴域射門被救出，羅梓比兩名守衛更快衝往皮球飛身剷入，取得「藍鳥」出線的寶貴勝仗。

他回憶起來仍激動，「感覺到自己很渴望去做一件事，好想贏，如果再出局會很不甘心。我們從停擺到集訓催谷狀態，心理及生理上都付出了許多，就是為了這個結果。」

「入球後想起阿龍那一球，我終於都做到了。」

羅梓於上年亞冠分組賽對清萊聯，跑了大半場攻入奠勝一球，慶祝過後即抽筋倒在地上。（資料圖片／袁志浩攝）

從被動變主動 散發不一樣的氣場

筆者剛好在泰國直擊該仗，記得賽後我問羅梓作為華將，難得成為功臣、獲外援上前擁抱的感覺如何。羅梓當時如是說：「有點不習慣，通常都是我衝去抱他們，但我未來可能要開始習慣了。」「交手」多年，羅梓的回應第一次讓我驚喜。

他現在散發着前所未見的氣場，球會職員也驚訝他拍攝硬照時，懂得擺出各種姿態及「chok樣」；隊友說他多了發聲：場上不時激勵隊友，場外又嘗試了解青年球員、分享經驗。

「隊長真係好難做！」 羅梓事後決定與隊友分擔臂章的重量，請大家食飯。（傑志Facebook）

就算球迷罵我，也要感激他們買飛入場罵我。

今季菁英盃對東方，羅梓首度擔任隊長，帶領丹恩奴域、明加索夫等外援步出球場，事後主動請隊友食飯，「我從沒想過自己有日當上傑志隊長，只覺得這是很值得開心的事。」顏卓彬感嘆，羅梓從被動變主動，朱sir同樣看得出變化，「他不單知道自己要做什麼，還能瞻前顧後。」

記者好奇，羅梓自己也感受到改變嗎？

原來以往他怕被罵，很少與球迷交流，但如今即使自知表現不佳，仍希望跟觀眾握手。「小時候沒有人讚我，長大後這麼多人留意我，很珍惜。就算罵我，也要感激他們買飛入場罵我。」

疫情間球隊曾失去了「第十二人」，羅梓不諱言感覺「無癮」，讓他更重視眼前的每一位，「正是這種現場氣氛，令我想做足球員。也許我能運用自己小小的影響力，吸引更多球迷入場，讓下一代也有我當年的感覺、繼續走這條路。」

沒有足球，沒有曾經自卑過的話，沒有現在的羅梓。（鄭子峰攝）

其實未必輸在起跑線，只是起跑線不同，無需早就否定自己。

自信要成為球星 還欠點什麼？

沒有足球、沒有比別人崎嶇的成長歷程，便沒有今天的羅梓。回頭看，他不再羨慕他人，而是慶幸自己因此得到更多——球員要自制飲食、自行安排作息時間，對他來說已是習慣；遇上各種難關，也早有獨自面對的勇氣；現在當上傑志跟香港隊主力，更是金錢買不到的體驗。

「別人說輸在起跑線，其實未必，只是大家起跑線不同，種種經歷都是養份，不要一開始就否定自己。」

香港隊的經歷，有錢也買不到，羅梓值得擁有這一切。（資料圖片／梁鵬威攝）

你可能會迷失、掙扎，但只要找到自己的閃光點，一樣可以擁有那份揚起嘴角的自信。「你是黃金，自然會識發光。」老土，但夠真。

羅梓覓得足球作為人生定位，但在足球層面，他又想扮演什麼角色？

「上年踢完亞洲盃外圍賽後從印度回港，機場檢疫人員就只認得阿輝（葉鴻輝）。之前想做一個球員，但現在希望做一個球星，這樣大家才會叫得出我的名字。」

要成為球星，技術跟表現只是基本，上一代港產球星如陳肇麒、及現役最廣為人知的「英雄輝」，性格舉止都充滿個人特色。

之前想做球員，但現在希望做球星，這樣大家才會記得我。

足球無疑是羅梓人生的閃光點。（鄭子峰攝）

羅梓有什麼特色？他自己想了好一陣子，也沒有答案。

其實這不止是羅梓的課題，而是新一代需要思考的事。羅梓這一代，能稱得上有特色的有誰？活在資訊爆炸年代，大家都怕被網絡公審，球員也許想「和諧」一點，變相把棱角磨鈍了。

言論很有個性的朱sir是最佳示範，「羅梓無是非，不會囉嗦、說人壞話，默默耕耘，是黃洋2.0。你看他對曼城入波，慶祝也很低調；若然是潘沛軒，應該跑入大球場那條隧道、兜數個圈才肯出來。」他道出重點：「羅梓人太好，任何事都想『做紳士』，但職業足球要技術犯規，對人仁慈即對自己殘忍。」

羅梓有什麼特色？（鄭子峰攝）

曾經在羅梓的世界，身型不夠就去練，而不是出「矛招」。他自知瘦削單薄，加操健身，又上網找資料，研究如何吃得健康，讓自己變得強壯。

「現在知道練完也不能勝過所有人，原來古惑是有需要的。」他似乎受到啟發，「我性格是跟黃洋有點相似，但我想再突出一點：不是穩陣做好防守工作就夠，還會想進攻，所以很願意去踢翼。」

要做到實而且華，羅梓也許仍有一段距離，但至少透過今次訪問，他踏出了第一步，願意打開心扉，令大家了解到一個有血有肉的他。

「原來讓多些人知道這些事也不壞。大家想認識我，是因為我有名氣。」願他繼續呈現真實的一面，找到那道問題的答案。