網球趣話｜梅利到費達拿家鄉打比賽　搞笑短訊盡顯阿仙奴球迷熱情

瑞士城市巴素爾史上最偉大的運動員是誰？可能大部分人會答網球天王費達拿。不過，英國網球手梅利另有答案，或者這個答案會得到阿仙奴球迷的認同。



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梅利及費達拿做隊友，一起參加利華盃。（Getty Images）

35歲的梅利近日到巴素爾參加瑞士室內網球賽，周二（25日）首圈以2：1反勝俄羅斯的薩菲亞林（Roman Safiullin）晉級。瑞士城市巴素爾是退役網壇王者費達拿的家鄉。41歲的費達拿20次贏得大滿貫，他在早前的利華盃後掛拍，結束職業球手生涯。

梅利及費達拿在網球場上交手多年，十分老友。（Getty Images）

梅利跟費達拿相當老友，這位英國球手透露，當他抵達巴素爾時，馬上跟費達拿開了個玩笑。他說：「我的飛機在巴素爾着陸後，我發短訊給費達拿，我告訴他『我剛剛到了其中一位史上最偉大運動員的家鄉，我說的是格列沙加』。」

格列沙加上場英超入波。（Getty Images）

30歲的格列沙加是瑞士足球員，司職中場，現效英超球會阿仙奴。梅利說：「我知道格列沙加來自這裏。我是忠實的阿仙奴球迷。沙加今季踢得非常好。過去星期日還入了一球靚波。」上場英超，阿仙奴作客修咸頓，沙加在11分鐘建功，先開紀錄，最終兩隊踢成1：1。