足球熱話｜電視直播利物浦傳出性愛呻吟10分鐘　主持破解聲音來源

英國《BBC》直播利物浦作客狼隊的足總盃重賽前，直播室突然傳出性愛呻吟聲，持續了超過10分鐘，令主持連尼加相當尷尬。後來，連尼加在社交網站表示，他們於節目佈景板後找到元兇，不雅的聲音來自一部舊式手提電話。

一位叫Daniel Jarvis的YouTuber承認責任，他聲稱事先在狼隊主場的直播室放置電話，並於節目直播期間打通電話，播出呻吟聲。《BBC》其後向受影響的觀眾致歉，並正調查事件。



BBC說：「我們向所有在今（昨）晚足球直播節目中，感到受冒犯的觀眾致歉。」發言人表示，BBC正調查事件。

事發是周二晚上英格蘭足總盃狼隊對利物浦的賽前，當時連尼加、恩斯及梅菲在狼隊主場的直播室中做節目。當不雅聲音響起，連尼加十分尷尬，冷靜地以笑解圍：「丹尼（梅菲），你可不可以停止製造噪音？」

面對突如其來的惡作劇，連尼加冷靜地以笑應對。（網上片段截圖）

當連尼加與看台上的舒利亞連線對談時，他說：「我覺得是某人傳送了某些東西到某人的電話。我不知道你們在家中聽不聽到。」

英國《每日郵報》稱，不雅的聲音在賽前干擾了節目超過10分鐘。比賽開始後，《BBC》終於找到聲音的源頭。連加尼在社交網站分享了一張照片，那是一部舊式手提電話，上面有兩塊膠貼，他留言表示，他們找到這部電話被貼在佈景板後。

利物浦在上半場靠哈維艾利洛的精彩遠射領先，連尼加之後拿來說笑。他說：「艾利洛的入球令人尖叫……但這不是我們今晚唯一經歷的。」

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連尼加事後談到當時的情況，他最初以為聲音是來自其中一位評述嘉賓的電話，但聲音實在太大聲，令他意識到是惡作劇。他表示大聲到聽不清楚其他人的說話，很難繼續做賽前節目。

連尼加笑言這是一個有趣的惡作劇：「我們當然沒有什麼可以（道歉）！」他續說：「如果你在早上跟我說，晚上我會出現在《晚間新聞》談論一件與色情有關的醜事，我一定會被你嚇壞！」

事件相關片段已經在網上廣傳，引起英國網民熱議。

Daniel Jarvis承認他是這件惡作劇的始作俑者。（Twitter）

一位叫Daniel Jarvis的YouTuber事後在社交網站承認責任，並展示他與該部手提電話的合照。之後，他再發布一段他在狼隊主場直播室外徘徊的影片，聲稱為《BBC》的足球直播節目準備好惡作劇。

Daniel Jarvis是一位專拍惡作劇的YouTuber，多次在比賽期間闖入球場。他在2021年闖入一場英格蘭對印度的板球比賽，並與場上球員相撞。他去年10月被判入獄8周，緩刑兩年，被禁止在英格蘭及威爾斯入場觀看體育賽事兩年。