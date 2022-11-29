意甲︱祖雲達斯「造假帳」風波董事局總辭　艾涅利、尼維特齊下馬

意甲球隊祖雲達斯管理層出現異動，日前祖雲達斯發表聲明，確認全體董事局成員包括主席艾涅利（Andrea Agnelli）、副主席尼維特（Pavel Nedved）辭職，有傳事件與近年祖雲達斯被指控「造假數」有關。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

祖雲達斯的財政報告近年被意大利全國商業委員會和證券交易所（The Commissione Nazionale per le Società e la Borsa，簡稱CONSOB）調查。

根據祖雲達斯官方聲明指出，「經過參考來自法律及會計獨立專家的意見，球會內部於周一召開會議，隨後全體董事局成員決定一同辭職。」

祖雲達斯董事局主席艾涅利（右）與副主席尼維特（左）決定辭職。（Getty Images）

CONSOB指控祖雲達斯近年涉嫌「造假數」及壟斷市場，祖雲達斯否認指控。艾涅利周一在會議上提出解散現時董事局，並儘快舉行股東大會決定下任董事局成員人選。

董事局成員之一的艾利法賓尼（Maurizio Arrivabene）雖同樣辭去董事局成員一職，但仍會暫時留任行政總裁，直至新的行政總裁上任。

艾利法賓尼暫時留任行政總裁一職。（Getty Images）

這並不是祖雲達斯首次出現內部醜聞，2006年「電話門事件」爆出祖雲達斯操縱比賽結果，最終被褫奪04-05及05-06賽季的意甲冠軍，以及降至意乙作賽。

涉及今次事件的董事局成員尼維特當年亦效力祖雲達斯，並在球隊被罰降班後沒有離隊，一直留效至2009年。