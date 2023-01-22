英超速評｜利物浦新中場線見改善　小將巴薩堤表現淡定仍有隱憂

英超「紅藍大戰」利物浦對車路士，利物浦主帥高普在中場線未有派出佐敦軒達臣與法賓奴，反而由堤亞高艾簡達拿﹑拿比基達及小將比薩堤組成3人中場線。

紅軍縱然未能贏波，今仗中場線也沒有重大甩漏，更加保住清白之身，高普上場的變陣再取得成功。



踏入2023年，利物浦各大賽事3場不勝，周中的足總盃第三圈重賽，主帥高普大膽變陣，正選陣容換上8人，結果由哈維艾利洛一箭定江山晉級。高普今仗對車路士照辦煮碗，僅僅調換3人，將艾利臣﹑安德魯羅拔臣及沙拿放進陣中，最終兩軍全場互無紀錄，各得1分。

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利物浦與車路士賽和0：0。（路透社）

利物浦的3人中場線，除了堤亞高艾簡達拿，拿比基達及比薩堤（Stefan Bajcetic）亦是今季首度在英超正選上陣，18歲的西班牙小將更是生涯第一次。

利物浦中場進退失據是老問題，堤亞高一人獨力難支，一失控球，他未必能夠擋得住對方的攻勢。但高普上仗見這個中場組合效果不錯，就一動不如一靜。

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巴薩堤上仗在足總盃重賽表現亮眼。（Getty Images）

利物浦對車路士的「紅藍大戰」，除了比數，兩軍在其他數據也是不相伯仲，控球率接近「55開」（利物浦：47.8%；車路士：52.2%），傳球次數利物浦錄得473次，只比車路士少50次左右，成功率為79%，兩軍不少在中場爭奪的鏡頭。

年僅18歲的比薩堤今仗獲委以重任，在大戰中擔任正選，高普賽前盛讚比薩堤是個有天份的球員，認為派他擔任正選是「簡單的決定」，他值得擁有這個機會。此子今仗交出兩次關鍵傳送﹑7次在進攻三閘線傳球成功﹑6次取回控球權。比薩堤首度英超正選就是大戰，能夠交出這樣的表現絕對不失禮。

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巴薩堤在大戰同樣有不俗表現。（路透社）

縱然紅軍中場線不時斷纜，但至少沒有出現重大的甩漏，也算得上是一點進步。高普賽後指，球隊在下半場有組織地防守，即使對方換入梅迪歷也能頂得住，而力保不失也是值得高興的一點。

這條中場線逐漸看見成效，但是否代表問題已解決？這點依然有隱憂，拿比基達時常受傷，堤亞高也年屆31，經驗尚淺的巴薩堤能否保持高水準也是未知數，畢竟他仍需時間成長。對紅軍而言，當務之急必定是買入「即食」的中場球員，但高普早已明言，收購預算全都用在加普上，意味目前這條中場線很大機會要撐到季尾。紅軍尚要三線作戰——英超、歐聯、足總盃，硬仗不少，不可能不輪換。中場線的新氣象或許能緩當下之急，但長遠而言，轉會投入仍是必須。

堤亞高艾簡達拿已經31歲，體力難以在每一仗堅持。（路透社）

英超第21輪直播賽程：

英超第21輪直播賽程。（01美術製圖）

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