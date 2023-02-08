跳台滑雪熱話｜破紀錄一跳嚇親人　直飛山腳以「生命值硬接」着陸

跳台滑雪是否飛得愈遠愈好？絕對不是！飛得太遠甚至會有生命危險。

上周五（3日）的跳台滑雪世界盃德國威寧根（Willingen）分站，斯洛文尼亞選手薩治（Timi Zajc）飛到近乎山腳才落到地，雖然他以驚人的161.5米打破場地紀錄，但表示賽後心有餘悸，覺得「好得人驚」。歐洲傳媒及評述普遍批評裁判在大風下仍准許薩治起跳，令他置身於危險當中。



薩治雖然創出場地新紀錄，但絕對是生死只差一線。（Getty Images/資料圖片）

在威寧根的HS147賽道上，混合團際賽第一次試跳中，代表斯洛文尼亞的薩治排尾三出場。他從高處滑下，由高台起跳，如雄鷹般凌空俯衝。22歲的薩治在斜道上空掠過，如同浮在上面，一直未有降落的跡象。

近乎去斜道底部，薩治才強行着地。由於飛得遠又快，着地難度很大，他難以站着落地，簡直「以生命值硬接」，側身滑了一大段路才煞得停。

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鏡頭影到薩治掩住膝蓋及大腿，以為他可能受傷，但他不久就站起來，平安滑離賽道。外國傳媒形容薩治這是怪物般的一跳，造出破場地紀錄的161.5米，前紀錄由波蘭選手梅蘭卡（Klemens Murańka）在2021年造出的153米。

薩治心有餘悸地說：「我沒有大礙，但真的很得人驚！在這種環境比賽太危險。」當時吹住迎面而來的強風，但裁判仍給予綠燈，示意現場環境安全，運動員可以起跳。其他選手、外國傳媒及旁述大多批評裁判的決定，置選手於險境當中。

同樣是今次比賽參加者的德國選手基格（Karl Geiger）說：「這樣的情況不應發生，實在太危險。我希望他安全，發生這種事的後果可以很嚴重。」排在薩治前出賽的另一位德國選手威寧加（Andreas Wellinger）說：「這是我見過最瘋狂的一跳之一。」

現場評述卡林（Jørgen Klem）說：「這樣可能嗎？這幾乎是威脅性命。」

挪威選手格尼魯特（Halvor Egner Granerud）排在薩治後出場，他賽後說：「我見到最後跳到161.5米時，真的有點恐怖。他做得好好，這是最重要的。我們很多時說『他痛住落地』，但他今次真的很痛地落地。以時速120公里着陸平地並不是我想做的事。」

薩治（左二）與隊友在北京冬奧贏得混合團體金牌。（Getty Images）

外國傳媒形容，薩治落地一刻的痛苦，等同從5米高處跳落一塊硬地上，或者背負250公斤重量去深蹲。

在所有參賽者完成首次試跳後，裁判認為環境不安全，宣布比賽終止，憑首跳成績分高下，挪威以450.6分贏得冠軍，而斯洛文尼亞則以367.4分排第5位。雖然薩治跳得遠，但跳台滑雪並非一項單憑遠近定輸贏的運動，還要考慮評判的技術分。

在北京冬奧贏得一金一銀的薩治，事後在社交網站分享這一跳的片段，吸引逾6000人讚好，有人認為這一跳很恐怖及安全，薩治平安無傷十分幸運。