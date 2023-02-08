足球人物誌｜30歲蘭斯少帥　領軍14場不敗全靠玩Football Manager

如果足球電腦遊戲《Football Manager》要找代言人，應該考慮史迪爾（William Still）。

這個年僅30歲的教練名不經傳，今季卻帶領着法甲球隊蘭斯，兩度擋住了班霸巴黎聖日耳門的進攻，主客場都取得和局，甚至去年10月13日上任以來，領軍14仗未逢一敗。

他坦言，不少教波知識都是從玩《Football Manager》得來的。



文：胡蘇

睇波資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



年僅30的法甲球隊蘭斯主帥史迪爾（William Still）。（Instagram＠Wrstill）

我愛《Football Manager》

「就像一個普通的小孩子，我很喜歡玩《Football Manager》。」儘管家長禁止史迪爾過分沉迷，但他從前還是會從晚上10時「玩埋呢鋪」，結果打到凌晨4點，十分瘋狂；但，「最瘋狂的是，我現在才意識到，（這個遊戲）是那麼貼近現實」。

由於太喜歡玩《Football Manager》，史迪爾小時候已立志成為一名足球教練，而他第一支執教的隊伍，是在普雷斯頓（Preston North End）U14青年軍擔任助教，那時他只得17歲。

熱愛足球、更熱愛《Football Manager》的史迪爾。（Instagram＠wrstill）

每次帶隊都要被罰2.5萬歐元的主帥

雖然父母是英國人，但他在比利時出生，所以他回到比利時展開教練生涯，先後在比利時乙組的利亞斯（Lierse）、比士佐特（Beerschot）及甲組的標準列治擔任助教，而且在利亞斯還一度升任主教練，那時他只得24歲。

去年，史迪爾重返蘭斯擔任奧斯卡加西亞（Óscar García）的副手，但球隊戰績低沉，加西亞在10月中便被炒，史迪爾接任，這時他只得30歲，也成為五大聯賽最年輕的主帥，「實在太荒謬了！」連他也不禁自嘲。更荒謬的是，他還沒考取歐洲足協專業教練資格（pro license），違反法甲的規則，因此他每帶隊比賽一次，球隊便要被罰款25000歐元。

今年1月，蘭斯再次逼和PSG，職球員激動慶祝。（路透社）

計謀盡出兩度逼和PSG

史迪爾還好沒有辜負球會的期望，他早在加西亞被炒前已出任看守領隊，而那時第一場的對手就是PSG。面對總身價達9億歐元的歐洲班霸，「蔗渣價」的蘭斯卻以0：0悶和對手。蘭斯總身價只得7000萬歐元，其中還有「水份」是，阿仙奴借將巴朗根（Folarin Balogun）都佔了1400萬歐元；然後他們在今年一月尾做多一次創舉，憑巴朗根的入球以1：1再度逼和PSG。

「我叫球員盡力刺激對手（PSG），用緊逼踢法、用犯規、用小動作去干擾他們，逼他們達到臨界點。就算是一個微小犯規，都要衝去球證那裏理論，越大聲越好。」小球隊面對巨型班的生存法則，史迪爾並不是從《Football Manager》學來的，而是來自他短暫的足球生涯，「我是一個防中，速度不快，跑100米大概要10天時間（笑）；但我可以不停地跑，我清楚對手很討厭跟我比賽，不只因為我波到人到，還有我什麼「嗱喳招」都會出，所以我媽看我比賽常常感到很尷尬（又笑）」。

史迪爾尚未有歐洲足協專業教練資格，每次領軍出戰法甲球會都要被罰2.5萬歐元。（Instagram＠wrstill）

不過，看過蘭斯的比賽，就知道史迪爾不止得這些技倆，他們第二次面對PSG時，進攻十分積極，組織有條理，全場射門達17次，比主場的PSG還要多5次。

史迪爾其中一個成功秘訣是「超競爭性的操練」，原來平時的訓練會按球員的表現給予評分，到月底分數最低的那人，就要請全隊吃一餐。

史迪爾在球隊訓練時不時技癢表演腳法。（Instagram＠wrstill）

史迪爾到了這個階段亦明白，《Football Manager》終歸只是遊戲，「（遊戲裏）我想買哪個球員便買哪個球員，安排他踢什麼位置便踢什麼位置；現實是，如果我安排一個前鋒去打龍門，我應該炒得」。

他又以巴朗根做例子：「在遊戲裏，他只是我買的一個球員而已；但現實是，你要以一個人去看待他。一個英國人怎去融入法國的文化？他平時跟誰傾談？在日常操練時，我怎樣做才可以令他舒服，怎樣做才可以讓他做自己？」

阿仙奴借將巴朗根（右）在史迪爾指導下茁壯成長。（路透社）

年僅21歲的巴朗根在史迪爾引導下，今季表現非常出色，包括前一周對羅連安特大演帽子戲法，他已射入14球，壓過麥巴比、美斯、尼馬等名將暫列法甲射手榜首；現時阿仙奴球迷已憧憬他來季重返球隊時，主帥阿迪達在前線選擇上會有幸福的煩惱。

登陸英超賽場，同樣是史迪爾的期許，「如果有機會重返英格蘭，這無疑是夢想成真」；那會是他過往在《Football Manager》最愛執教的韋斯咸嗎？