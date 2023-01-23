英超小結︱阿仙奴半程50分超越不敗封王前輩　今季重奪錦標先兆？

阿仙奴昨晨擊敗曼聯後，成為英超時代歷來第4支半程取得50分或以上的球隊，當中只有利物浦未能贏到最後；連次席曼城主帥哥迪奧拿也坦承難以追上這支所向披靡的球隊，那麼，「兵工廠」是否準備好迎來闊別了19年的冠軍？



文：胡蘇

睇波資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



阿迪達自2019年接掌阿仙奴後，今季踏入收成期。（Getty Images）

阿迪達自2019年接掌阿仙奴後，今季踏入收成期，馬田奧迪加特、布卡約沙卡、加比爾馬天尼利、尼基迪亞等小將進步良多，從曼城來投的加比爾捷西斯、辛真高等新兵表現對辦之餘，也注入了爭冠應有的心理素質，兵工廠愈戰愈勇下，現以19戰得50分高踞榜首，領先多打一場的曼城5分，也是第4支、第5次半程獲得50分或以上的英超隊伍。

在英超年代，摩連奴執教的車路士是首支半程（19場）取得50分以上的球隊，2005/06球季他們半程取得52分，季末也順利封王；之後要到2017/18球季由哥帥率領曼城，豪取55分。高普帶領的利物浦則在2018/19及2019/20球季分別取得51及55分，可是紅軍在2018/19球季最終給曼城趕過，成為唯一半程取得50分以上卻又飲恨的球隊。

阿仙奴昨晨擊敗曼聯後，成為英超時代歷來第4支半程取得50分或以上的球隊。（Getty Images）

阿仙奴半程得分更勝不敗封王球季

強如不敗奪冠的2003/04球季那支阿仙奴，踢完19場都「只是」取得45分而已，阿迪達今季的戰績比師父雲格更厲害，難得的是，球隊上下沒半點驕傲，沙卡便說：「這是令我們自豪的戰績，但我們要保持謙遜，只是過了半季而已，事情可以變化的很快的。如果我們繼續有這樣的表現，那麼在季尾的時候，我們會身處一個很好的位置。」

個人球技愈見提升、戰術運用愈趨熟練，但阿仙奴能躋爭標行列，還有賴心態上的蛻變，沙卡賽後十分謙虛，但在場上卻自信十足，如果是單對單，他總是打算突破對方的防守，昨仗便令對方左閘勞基梳爾犯規頻頻；這種自信不僅在他身上發現，就算球隊被拉舒福特一記冷箭先開紀錄後，一眾球員沒有「頭耷耷」，以隊長奧迪加特為首，一齊揚手振奮士氣及盡快開波，爭取時間扳平。

阿仙奴落後時沒有「頭耷耷」，隊長奧迪加特揚手振奮士氣。（Getty Images）

球員肢體語言盡顯爭勝決心

阿仙奴球員的團結爭勝心態在他們的肢體語言完全流露了出來，馬天尼利一次利用了格列沙加跑落底線拉走敵衛，然後在左路推大位射門，皮球高出很多，但沙加第一時間是走去跟馬天尼利擊掌，而不是抱怨；阿仙奴球員這樣擁抱、擊掌的片段並非只出現了一次半次。

重視細節的哥迪奧拿沒有放過爭標對手的這些微妙轉變，所以他在「仙魔戰」前已說：「看看他們如何慶祝入球、他們怎樣對話、他們怎樣看着隊友，那是溝通。這就是足球，而這些我們沒有。」因此他說如果曼城不改變什麼的話，今季是無法追得上阿仙奴的。

阿仙奴能否順利英超封王，或許還看阿迪達的師父哥迪奧拿。（Getty Images）

那麼，阿仙奴今季定能捧走錦標？恐怕還是言之尚早，畢竟阿仙奴今季還未在聯賽對上曼城，如果兩仗皆輸，5分優勢便蕩然無存；而且，曼利近年相爭，將冠軍門檻推得很高，近5季平均奪冠分數是95.2，所以沙卡的謙遜不無道理，年輕的兵工廠還得一步一腳印地向錦標進發。

近10季英超冠軍隊分數

2021/22 曼城 93分

2020/21 曼城 86分

2019/20 利物浦 99分

2018/19 曼城 98分

2017/18 曼城 100分

2016/17 車路士 93分

2015/16 李斯特城81分

2014/15 車路士 87分

2013/14 曼城 86分

2012/13 曼聯 89分

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2003/04 阿仙奴 90分*（註：*全季聯賽不敗）

