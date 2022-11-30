世界盃｜威爾斯負英格蘭包尾出局 加里夫巴利承諾一直為國踢下去
撰文：黎建明
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威爾斯在2022世界盃最後一輪分組賽英格蘭0：3不敵英格蘭，隊長加里夫巴利（Gareth Bale）半場時已被換離場，威爾斯3戰僅得1分出局。外界曾預期，這場會是巴利生涯告別戰，賽後巴利聲言會一直為國效力，粉碎退役傳言。
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事隔64年後再入世界盃決賽周的威爾斯，首兩場分組賽只得一和一負，今場面對英格蘭，雙方半場互無紀錄，其後威爾斯隊長巴利在半場被換出，球隊下半場被「三獅兵團」的拉舒福特梅開二度，英格蘭的科頓亦有一球進帳，最終威爾斯以0：3落敗，今屆世界盃之旅就此告終。
今夏轉投美職聯球會FC洛杉磯並奪冠的巴利，指自己賽前已感到後大腿膕繩肌繃緊，比賽開始後情況越見嚴重，甚至不能衝刺，所以才在半場被換離場。
巴利並無如外界猜測般即時宣布退役，「只要我仍有能力，威爾斯又需要我，我就會繼續踢下去。現在雖是困難時刻，但我們會重新出發，明年三月時再出戰（歐國盃）外圍賽。」
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球隊今屆只得一分，巴利坦言球隊對成績感到失望，然而他與球友已竭盡所能，會從錯誤中學習，希望在明年3月的歐國盃外圍賽表現更好，「我們這支球隊擁有很好的團隊精神，大家會一如既往，重新出發。」
威爾斯主帥佩治亦認同球隊已盡力，指出對威爾斯而言，能闖入世界盃決賽周已是了不起的成就。
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