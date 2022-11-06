李慧詩獲銀紫荊星章後感謝媽媽教誨　「遇到再差的人也不要害人」

港府一連三日在禮賓府舉行授勳典禮，周六（5日）一眾獲得勳章的香港運動員出席，當中「女車神」李慧詩今日（6日）在社交媒體發表感言。



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李慧詩成為4名獲頒「銀紫荊星章」的體育界人士之一，其餘分別為劍擊代表張家朗、游泳代表何詩蓓、香港單車隊總教練沈金康，當中何詩蓓因身在外地作賽而未有出席授勳。

李慧詩周六在社交網站發文，分享了3張與媽媽及姐姐的合照，目前在香港浸會大學修讀創意及專業寫作學士課程的她，以流暢文筆分享授勳感想，以「我愛媽咪」作開首，談第三次到禮賓府的感受，提到：「因為我在不同的特首手上獲得三種不同的勳章，令受勳典禮更像是任命禮，彷彿不是表揚甚麼貢獻，而是告訴我：『你不是普通人，別想活得舒服！』」

李慧詩分享出席授勳典禮的照片。（李慧詩Instagram）

她進而解釋道，每次授勳之後，自己的名字後面便多了不同的名銜，「只要得了勳章，名字後就會跟著一堆字母，字母越多，表示你越不能簡單地活著。」她坦言典禮後與家人飲茶、再坐地鐵回體院時，「心想，（我）像一個普通人就好了」，但轉念又想，勳章的擁有者是否要履行什麼義務，而歷次授勳間，她的心態也有改變。

李慧詩邀來媽媽及姐姐一同出席典禮。（李慧詩Instagram）

「換著以前的我，可能會覺得，要繼續為港爭光，奪更多冠軍。不過經過這些年，我倒覺得，做一個善良的人，問心無愧，就夠了……這是媽媽的教導：遇到再差的人，也不要壞心腸害人。」

李慧詩續指，年紀越大越明白待人以誠和善良的重要，無奈社會不如想像中單純：「越往上爬，善良的心越被看輕，那串名字後的字母越被看重，慢慢，比起名銜，善良變得微不足道。」最後她以感謝媽媽及支持者作結：「感謝媽媽時刻的提醒，亦感謝每一位沿途的同行者。共勉。」