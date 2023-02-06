本地足球︱小將獲選赴西甲訓練營 唐建文：望他知道世界有多大
撰文：袁志浩
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首屆PUMA 7人足球賽決賽日周日（5日）於旺角麥花臣球場舉行，除了定奪冠軍，更選出一名球員遠赴西班牙參與西甲訓練營。
首屆PUMA 7人足球賽自去年12月起展開，經前港隊教練郭嘉諾、東方主帥盧比度、前港超球員法比奧及前港足成員唐建文挑選，分隊於決賽日爭冠。
最終賽事由唐建文帶領的球隊奪冠，而2005年出生的范棨軒成為賽事最有價值球員，將獲PUMA及香港西甲足球學校全費贊助，到西班牙參與西甲訓練營。
已退役的唐建文認為，比賽重點落在2005至2006年出生的球員身上，可讓他們透過嚴謹認真的練習，明白如何成為一個更好的球員。「大家本身擔心很多，但到最後都很投入、不怕輸，只一心想贏、想搶波、想入波，很簡單，很熱血。」
他又透露效力晉峰的范棨軒在眾球員中能力最高——射門、護球、身體質素都較突出，比賽中也取得不少入球、發揮出色。「希望他到西班牙後學到更多，知道世界有多大，知道別人有多厲害、自己跟他們距離有多遠，懂得如何提升技術。」
另外，大會邀請了港足主教練安達臣為頒獎嘉賓，他賽後表示，期望年青球員可以不斷進步定下目標，珍惜每個機會，甚至以港隊為目標而努力。
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