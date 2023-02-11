英超｜車路士作客兩食詐糊　賽和韋斯咸1：1　菲歷斯復出即建功

英超周六頭場上演「倫敦打吡」，由韋斯咸主場鬥車路士。客軍車路士上半場兩度「食詐糊」，靠祖奧菲歷斯的入球先開紀錄，其後被倒戈的艾馬臣撞射建功，兩軍下半場未能改寫紀錄，結果打成1：1平手，車路士連續3場和波。



暫列第9位的車路士，近兩場聯賽同樣與對手互交白卷，今仗有停賽期滿的祖奧菲歷斯復出，配合梅迪歷與英軍小將馬杜基（Noni Madueke）從後支援夏維斯。

車路士開賽已反客為主，早段已錄得超過8成的控球率。祖奧菲歷斯停賽後復出，對車路士進攻上甚有幫助，這名葡萄牙國腳接應列斯占士的傳送，菲歷斯挑過法比安斯基建功，可惜越位在先。

雖然菲歷斯「食詐糊」，其後他接應安素的妙傳近射建功，取得加盟車路士後的首個入球，16分鐘領先1：0。上仗僅踢半場的梅迪歷傳給夏維斯，剛好撕破韋斯咸防線，再單刀射破對方大門，可惜再一次越位在先。

祖奧菲歷斯停賽後即建功，助車路士上半場領先。（Getty Images）

兩次「食詐糊」的車路士未能拉開比分，韋斯咸的查洛保雲禁區內頭槌二傳，車路士防線集體「大漏」，倒戈的艾馬匠尾柱撞射破網，28分鐘追成1：1平手，這名前車路士球員建功後未有大事慶祝，以示對舊東家的尊重，兩軍維持這比數完成上半場。

倒戈的艾馬臣建功，未有特意慶祝。（路透社）

換邊初段，車路士的列斯占士罰球傳中，回防的安東尼奧加一頭，皮球飛往龍門的後柱，法比安斯基毫無反應，幸好皮球剛剛柱邊出界。戰局繼續膠著，車路士主帥樸達立即「撳掣」，一口氣作出3個調動，美臣蒙特﹑薛耶治及芝維爾一同入替。

兩軍下半場形勢更加均勢，韋斯咸不乏機會，艾馬臣開出罰球，迪格蘭賴斯頭槌攻門，阿列沙巴拿加及時單手擋出，後備入替的蘇錫克「執雞」建功，可惜入楔的隊長賴斯輕微越位，入球無效，車路士幸好保住不失。

「食詐糊」的蘇錫克回防差點惹禍，禁區內落腳封位時惹手球之嫌，但球證無動於衷，結果兩軍最終以1：1完場，車路士連續3場和波。

蘇錫克近門「執雞」，可惜賴斯越位在先，入球無效。（路透社）

韋斯咸正選陣容（3-4-2-1）：

門將：1法比安斯基

後衛：24泰路基拿﹑21奧邦拿﹑27阿古特

中場：5華迪美高法爾﹑11盧卡斯柏基達﹑41迪格蘭賴斯﹑33艾馬臣

進攻中場：20查洛保雲﹑22賓華馬

前鋒：9安東尼奧



車路士正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1阿列沙巴拿加

後衛：24列斯占士﹑6堤亞高施華﹑4巴迪亞舒尼﹑32古古列拿

防守中場：5安素費南迪斯﹑12路夫度斯卓克

進攻中場：31馬杜基﹑11祖奧菲歷斯﹑15梅迪歷

前鋒：29夏維斯



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