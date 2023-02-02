足球熱話｜愛華頓冬窗有出無入球迷不滿　安東尼哥頓月曆「贈慶」

愛華頓球迷最近心情應該很複雜。

球隊新星安東尼哥頓（Anthony Gordon）轉投紐卡素後，球隊卻在冬季轉會窗毫無動作，更諷刺的是，他們發現球隊官方月曆的2月人物，恰好就是這名「叛徒」。



安東尼哥頓於周日（1月29日）以4000萬英鎊從愛華頓轉投紐卡素，由於他是「拖肥糖」青訓產品，加上轉會前曾連續3日缺席訓練「扭計」，因此被球迷認為是背叛球隊，並在社交媒體上不斷攻擊他。

踏入2月，各隊驚天動地般大灑金錢的冬季轉會窗落下帷幕，但目前排在聯賽第19位的愛華頓，居然除了新領隊戴治（Sean Dyche）以外沒有任何收購。當「拖肥糖」球迷鬱悶地翻開月曆的新一頁，驚見叛逃球隊的安東尼哥頓，竟然就是「2月擔當」。

愛華頓球迷寵兒變叛徒

1月14日不敵修咸頓一役，是他最後一次以愛華頓球員身份在主場葛迪遜公園球場作賽，賽後他遭到多名球迷高喊「滾出我們的球會！」以及「你不配穿上這件球衣！」

被過往愛戴自己的球迷們辱罵，安東尼哥頓似乎也不好受。他在接受新東家紐卡素訪問時坦承：「這是一個艱難的決定。」

「這個星期對我來說非常不好受。目前為止我的整個職業生涯都在愛華頓度過，所以選擇離開非常艱難，但我真的不能錯過這個機會。」

安東尼哥頓在接受紐卡素訪問時，表示自己無意不尊重愛華頓。（影片截圖）

「我並不是有意不尊重或冒犯愛華頓的任何人，我希望他們能夠知道這一點，而我亦希望他們能夠好好運用（賣走我的）這筆錢，並憑此繼續留在英超。」哥頓提及自己11歲便來到愛華頓，是這間球會給予他踢足球的機會和環境，是他的「第二個家」。

冬窗有出無入 球迷不滿

愛華頓是這個冬季轉會窗裏，唯一一支沒有收購任何球員的英超球隊，而且他們還是一支深陷降班旋渦的護級球隊，更在近期賣走隊內重要球員，球迷在葛迪遜公園球場外張貼橫額，寫上：「你們大限已到，滾出我們的球會」，向高層表達不滿：

加歷查：愛華頓徹底亂成一團

轉任評述員的前利物浦球員加歷查，在英國《每日電訊報》撰文稱：「愛華頓現在已徹底亂成一團。每次他們看似跌到谷底，又會找到另一種方式展示什麼叫低處未算低」，同時身為愛華頓球迷的他愛之深責之切，「將安東尼哥頓這個陣中為數不多的資產，以4000萬英鎊賣給紐卡素後，卻沒有馬上為陣容尋找替代球員，這是球會高層的重大失誤，並影響他們的轉會策略。」

不過冬季轉會窗縱已關上，不代表愛華頓已無法增兵，他們尚可簽入市場上的自由身（free agent）球員。據意大利足球記者、「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）消息，之前效力卡塔爾球會艾薩德（Al Sadd）的加納隊長安祖阿休（Andre Ayew）已抵達倫敦，並與兩間球會展開談判，愛華頓是其中之一。

英國《泰晤士報》指艾斯高（Isco）也是「拖肥糖」的目標之一，這名西班牙中場去年夏天離開皇家馬德里並加盟西維爾，但去年12月與球會終止合約，成為自由身球員。他在今個冬季轉會窗幾乎加盟德甲球隊柏林聯，甚至已通過體測，但最終雙方交易破裂。