網球｜吳易昺達拉斯站奪冠　成首位ATP巡迴賽奪冠中國男子球手

撰文：陳旭暉
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ATP250達拉斯站男單決賽，中國球手吳易昺以盤數2：1擊敗美國球手伊斯拿（John Isner），成為中國歷史上第一名在ATP巡迴賽封王的男單球員。

今場吳易昺以6：7先輸第一盤，不過之後他以兩次7：6連下兩盤，最終以總盤數2：1擊敗有「發球機器」之稱的伊斯拿奪冠。

中國網球向來女強男弱，縱使女單方面李娜在2011及2014年已分別拿下法網及澳網冠軍，但男單方面卻一直苦無建樹。吳易昺在去年的美國網球公開賽中首次以成年人身份參賽，他除了是公開賽年代首位打進美網男單正賽的中國大陸球員以外，更在首輪比賽擊敗第31號種子、格魯吉亞的巴斯拉舒韋利（Nikoloz Basilashvili）後，成為公開賽年代中，首個在大滿貫賽事取勝的中國男單球手。

吳易昺被認為是中國網球男單的新希望。（資料圖片／Getty Images）

被問到贏得首個ATP巡迴賽錦標對自己有什麼意義，吳易昺表示自己感到很高興，「這不只是贏得一項錦標這麼簡單，這還是我個人還有為國家創造歷史的時刻。這是跨向新時代的一大步，我需要繼續努力，保持健康，我相信更多的錦標會陸續有來。」

「我為自己感到自豪，也特別感謝所有來這裏支持我的粉絲，以及我團隊的工作人員。如果沒有你們的話我什麼也做不到。」

現年23歲的吳易昺，青少年時期已曾贏得2017年美國網球公開賽男青組單打冠軍，並與拍檔許育修拿下男雙冠軍，成為中國大陸首位大滿貫青少年組男單冠軍外，更排名青少年世界第一，當時他只有18歲；不過他在2019年2月因右肘受傷而需接受微創手勢，直至2022年才重回國際賽場。

吳易昺在2017年排名青少年世界第一。（Getty Images）

贏下今次ATP250達拉斯站冠軍後，吳易昺的世界排名也從97位躍升至第58位，同時創下中國男單史上最高排名紀錄，而他去年4月重返國際賽時，世界排名只有1869位。

除吳易昺外，張之臻和商竣程也是中國新一代備受期待的網球男單新星，他們目前分別排名世界第92以及第194。

張之臻是除吳易昺外，中國唯一排名世界前100的男子球手。（Getty Images）
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