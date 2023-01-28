澳網｜莎巴蘭卡首躋大錦貫決賽即封后　近2個半小時反勝仙氣女神

澳洲網球公開賽女單決賽，由莎巴蘭卡與列巴堅娜爭奪，莎巴蘭卡即使落後一盤，其後憑強勁及穩定的底線抽擊，與列巴堅娜力戰近兩個半小時，最終以盤數2：1反勝對手，首度高舉大滿貫獎盃，成為2023年的澳網女單冠軍。



24歲的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）首度躋身大滿貫決賽，力爭個人首項大滿貫殊榮，與哈薩克「仙氣女神」列巴堅娜（Elena Rybakina）對壘。去年退役的澳洲球手芭迪（Ashleigh Barty）再度現身，把獎盃帶進球場。

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上年退役的澳洲球手芭迪再度亮相。（Getty Images）

列巴堅娜首盤第3局已經找到對手破綻，打破莎巴蘭卡的發球局，即使一度被對手追成局數4：4，這名哈薩克球手隨即還以顏色，立即再破發，以局數6：4先取一盤。

列巴堅娜次盤首局有機會再破莎巴蘭卡的發球局，可惜未能把握兩個破發分，更在第4局失守，隨後又錯過另一次破發機會，未能立即扳平。這名23歲的美女球手打得患得患失，幾經辛苦才保住發球局，其後未能追回差距，莎巴蘭卡以局數6：3扳回一城。

莎巴蘭卡的底線抽擊愈打愈有，次盤扳回一城。（Getty Images）

列巴堅娜受制於莎巴蘭卡強勁抽擊

莎巴蘭卡的底線抽擊力度及落點兼備，令列巴堅娜打得吃力，決勝盤第5局終出現首個破發機會，列巴堅娜隨即回敬一個精彩發球。即使這名哈薩克球手依然受制於對手的擊球，她在關鍵時刻沒有手軟，打出刁鑽落點，保得住發球局。

莎巴蘭卡輕易「保發」，全力在列巴堅娜的發球局施壓，只要有來回板數多，就是莎巴蘭卡的機會，3度「刁時」下，終於把握破發機會，以局數4：3領先列巴堅娜。

列巴堅娜受限於莎巴蘭卡的強力抽擊，打得吃力。（路透社）

莎巴蘭卡首闌大滿貫決賽即捧盃

力爭個人第2項大滿貫錦標的列巴堅娜，嘗試以落點移動莎巴蘭卡，若果回球質素不佳就有可能被對手乘虛而入，所以失誤亦增多，依然未能破發。落後局數3：5的列巴堅娜，稍一不慎或斷送錦標，令自己的發球局壓力更大，幸好發球保持水準保發。

莎巴蘭卡距離冠軍只差一個發球局，領先40：30時，發球雙錯誤未能把握首個「錦標分」。即使列巴堅娜努力尋找機會，仍然未能扳回一城，結果列巴堅娜打出界，莎巴蘭卡再贏一局6：4，以盤數2：1反勝列巴堅娜。

莎巴蘭卡首奪大錦貫錦標。（路透社）

即使失冠，列巴堅娜依然有風度地與莎巴蘭卡擁抱。（Getty Images）

莎巴蘭卡全場錄得51個致勝球，比起列巴堅娜多出20次，加上17次發球直接得分，成為今仗的勝負分野。

力戰近2個半小時後，莎巴蘭卡首度贏得大滿貫冠軍，這名白羅斯球手隨即興奮倒地，哭成淚人。當她領獎時，心情依然未能平伏，直言全身仍在顫抖，她逐一向列巴堅娜﹑大會及球迷等道謝，當她向教練團隊致謝時，笑言他們是「史上最瘋狂的團隊」，教練們更以「心心」回應莎巴蘭卡。

莎巴蘭卡首捧澳網錦標笑開懷。（路透社）

當莎巴蘭卡與教練擁抱時，感動落淚。（Getty Images）

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