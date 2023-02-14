馬斯克傳有意收購曼聯　曾觀戰世界盃決賽　須跟中東財團拗手瓜

Tesla、SpaceX和Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）被指有意出價45億英鎊收購英超球會曼聯，紅魔鬼目前正在放盤，英國《每日郵報》引述消息人士稱，馬斯克「相信正密切注視情況，研究是否有機會入主奧脫福。」



2022世界盃決賽法國對阿根廷，馬斯克亦為座上客。（Getty Images）

馬斯克身家高達1570億英鎊，是現今少數有足夠財力收購曼聯的巨富之一。曼聯美國班主格拉沙家族正在放盤出售球會，有意收購的財團須在周五（17日）截標限期前出價。

英國首富拉傑夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）今年1月曾公開表示有興趣收購紅魔鬼，不少來自中東的富豪均磨刀霍霍，當中包括數個來自沙特阿拉伯的財團、另有來自卡塔爾的投資者，《每日郵報》報道指馬斯克同樣對曼聯有興趣。

曼聯正在賣盤，最終會落在誰人手上？（Getty Images）

曾開玩笑：「我正在收購曼聯」

可是《每日郵報》僅引述消息人士消息，並無真憑實據指向馬斯克收購曼聯的意欲，不過這個超級富豪曾到卡塔爾，欣賞2022世界盃決賽阿根廷對法國一戰，相信對足球確有一定興趣。

話說回來，馬斯克本人的確曾在Twitter表明「我正在收購曼聯」。去年8月17日，他在Twitter發文：「此外，我正在收購曼聯，多謝。」（Also, I’m buying Manchester United ur welcome），一度引起熱烈討論。

馬斯克去年曾發帖文自稱「正在收購曼聯」，之後澄清純為玩笑。（Twitter截圖）

網上都市傳說會否成真？



當時他在發文後不足5小時澄清，自己只是說笑。當日馬斯克先在Twitter發文，語帶嘲諷地說：「先搞清楚，我支持共和黨的左半邊、和民主黨的右半邊」，然後再道：「還有，我正在收購曼聯，多謝！」

發文不夠5小時，馬斯克在同一帖文回應網民提問，其中一個名為「矽谷的特斯拉擁有者（Tesla Owners Silicon Valley）」的Twitter帳戶問：你是認真的嗎？馬斯克斬釘截鐵回應道：「不，這只是Twitter上一個已延續了很久的玩笑。」他也斷然否認任何可能性，「我不會買任何體育隊伍的。」

事實上，他開這個玩笑，應該純粹回應「馬斯克收購曼聯」這個歷久不衰的網上「都市傳說」。他當然有足夠財力，令這個傳說成真，不過便要打破自己不足一年前信誓旦旦自稱不會收購任何體育隊伍的宣言。