英超｜傳曼聯內部為格連活特現分歧　男足女足反應大不同

曼聯前鋒格連活特（Mason Greenwood）早前被控涉嫌強姦及襲擊女友，雖然最後脫罪，但能否再披紅魔鬼球衣仍是未知之數，曼聯方面稱會先作「調查」再決定。

格連活特在曼聯的命運懸而未決，但球隊內部已出現分歧——有指女足及部份女性員工「極度關注」他是否會重返訓練場，男足球員卻有不同看法。



英國皇家檢控署（Crown Prosecution Service）早前已徹銷對格連活特的所有控罪，原因是「關鍵證人退出及有新證據出現」，曼聯緊接表示「在作出下一步行動前，會先作內部調查，直至完成整個過程為止，不會再作任何回應」。

這名21歲前鋒由2022年1月被捕起至今，一直被禁踏足球會設施、也不可參與任何訓練及賽事，但期間仍出足糧。

格連活特由遭起訴到脫罪後至今超過一年，一直被禁踏足曼聯的訓練場。（Getty Images）

不過近日英國傳媒報道，曼聯內部就格連活特的情況也有不同意見，根據《泰晤士報》記者Paul Hirst及Charlotte Duncker報道，部份球員特別是女足球員，對於格連活特有機會重返訓練場表示「非常關注」，部份女性職員也有同樣憂慮；男足陣中則分歧較大，同時間，若格連活特復操，曼聯的商業夥伴也有可能因此與球會保持距離。

英媒報道指，相較女足，男足對於格連活特應否歸隊的意見分歧較大。（Getty Images）

曼聯暫未公布任何調查進展，英國《每日郵報》指，格連活特今季之內都不會在比賽中復出，有傳曼聯已找來專家去評估其身體及心理狀況，管理層則在考慮如何處理，當中最大的三個可能性是：重返球隊、今夏將他變賣、或是直接與他解約。

格連活特與曼聯的合約到2025年才結束。