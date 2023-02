英超專題︱阿迪達如何喚醒阿仙奴　一項特異功能掀起青春風暴

今季英超意想不到地長期由阿仙奴領放,而非哥迪奧拿領軍的曼城,或高普麾下的利物浦。從兵工廠穩定高水平表現,佳績絕非僥倖,球隊沉寂多年,再度冒起背後有多個不同原因,最大因素只有一個——領隊阿迪達(Mikel Arteta)。

昔日雲格(Arsene Wenger)為阿仙奴定下一個難以超越的標杆,阿迪達狠狠將玻璃天花打破,開創一個全新境界。早前重返阿仙奴練波的前隊長法比加斯,驚覺球隊一切已變樣,讚揚「阿迪達將一切改變。」



阿迪達(左)曾跟在哥迪奧拿身邊,出仕曼城助教。(Getty Images)

前言——被全世界睇死的初哥領隊

2019年12月,當阿仙奴公布新帥人選為阿迪達的時候,坊間充滿質疑的聲音。西班牙人的天份以及對足球熱誠毫無疑問,可是一份連經驗、功勳兼備的艾馬利也做不來的工作,試問一個從未有一隊領軍經驗、僅在哥迪奧拿身邊3年的37歲助教,如何做得來?老實說,大家彷彿都在放長雙眼睇好戲,等待他失敗倒下來的一刻,然後加上自以為是的一句:「我老早說了」。畢竟在偉大的雲格面前,人比人真是會比死人的。

從他來到的頭兩季半戰績,實在看不出他有什麼特別厲害的地方——2019/20球季英超第八,與艾馬利被炒時排名相同,安慰獎是贏得足總盃;2020/21球季英超再次排第八,歐霸四強止步,正是敗給艾馬利領軍的維拉利爾;21/22球季看似前四在望,最終還是失諸交臂,聯賽只得第五,連續兩季四大皆空。直到今季,阿仙奴的表現如平地一聲雷,悅目高效的進攻足球,帶來英超19戰16勝2和僅1負佳績,由第3周開始一路在榜首領放。

世人後知後覺地發現,阿迪達原來並非想像中的吳下阿蒙。這位球迷眼中的「A貨哥迪奧拿」,上任3年多以來徹底改變整間球會,只是轉變和成績並非一夜到來,才一直未為人知曉。到底阿迪達如何在短時間內,讓阿仙奴重新強大起來?

阿迪達為阿仙奴注入勝利者思維。(Getty Images)

為球隊注入勝利者思維

阿迪達球員年代成就平平,不代表他沒有勝利者思維。曾效力阿仙奴8年的前隊長法比加斯(Cesc Fàbregas)說,「近日我有幸到阿仙奴訓練場,一切都改變很大,感覺猶如阿迪達就是訓練場經理,他改變了整件事。」球會感覺截然不同,他舉例,「訓練場周圍設置大量正面訊息,設施規模更大,設備也更佳,還有草地,你說得出的都有」。

提升的不止硬件,連無形的心理因素也照顧到,法比加斯續稱,「他們在入口處,有個空心的英超標誌。他想發放訊息:我們需要將它放在這裏。球員每天都可看到,天天都在激發他們。」他認為,「阿迪達改變了球會心理狀況」。

阿仙奴對上一次贏得聯賽冠軍,已經要數到19年前不敗封王的2003/2004球季。球隊沉寂多年,雲格領軍年代中後期,每季僅以聯賽前四名為目標,比起英超和歐聯,足總盃是他們最現實的目標,換言之,這是一支很久未嘗頂峰的球隊。阿迪達深明必須扭轉這思維,他注重細節,由每天練習、球隊會議講話,一點一滴為球員灌注信念。

《All or Nothing: Arsenal》阿迪達在更衣室向球員講話一幕。(《All or Nothing: Arsenal》預告片截圖)

除了法比加斯上述所提及的,記錄阿仙奴2021/22球季的紀錄片系列《All or Nothing: Arsenal》中有一幕是阿迪達在更衣室向球員講話,「相信自已,你們是很好的」,當球員對自己仍半信半疑的時候,他給予他們十足信念,提升士氣。

阿迪達之後受訪談及勝利者思維:「勝利會帶來團結,當團隊共同擁有美好經驗、贏得獎盃,這經驗會留在團隊之中,令你更喜歡一起工作的人,更加信任他們……習慣勝利,一直贏一直贏,當你獲勝後,不想就此停下來,會開始成癮,我們必須嘗試將它帶到這球會。」

格列沙加幾乎離隊,全靠阿迪達全力協助,球會生涯重拾正軌。(Getty Images)

全日24小時只想足球的狂人

阿迪達曾跟在哥迪奧拿身邊3年,予人「翻版哥帥」印象,同為巴塞青訓出身、同為西班牙人,甚至由衣著風格到領軍時的言行舉止,彷彿均見哥迪奧拿影子,二人最相似的一點,就是對足球的狂熱。曾任阿仙奴隊長的格列沙加(Granit Xhaka)說過,「我職業生涯遇過很多教練,沒有一個像阿迪達那樣。他全日24小時好像只專注在足球上,總是有A、B和或許Z個方案。」

沙加一度跟阿仙奴球迷決裂,失意之際,阿迪達伸出援手,「沒有他,我不會留在這球會。當我極度失落時,他幫過我很多。」沙加說,「他拉我埋一邊,以一些細小事情來幫助我,一步步,戰術上、作為一個人、心理上、與球隊和球會之間,他還嘗試改善球迷與我之間關係,他實在是個怪人,不過是正面的。」

是阿迪達要求職員為他在訓練場草地放置喇叭,高聲播放利物浦會歌《You'll Never Walk Alone》模擬在晏菲路作賽情況。(《All or Nothing: Arsenal》預告片截圖)

《All or Nothing: Arsenal》中另有一幕,是阿迪達要求職員為他在訓練場草地放置喇叭,高聲播放利物浦會歌《You’ll Never Walk Alone》。他解釋,球員年代曾試過突然身不由己,身心均無法集中精神作賽,那次正是身處利物浦主場晏菲路。因此他想趁阿仙奴作客利物浦前作好準備,模擬屆時的情況來備戰。

這就是阿迪達,他總會不停挖空心思、發揮創意,為阿仙奴尋找那怕僅是微不足道的優勢,提高一丁點兒勝利機會,畢竟足球實在太難以預測了。這個瘋狂至近乎不惜一切的特質,說不定較哥迪高拿更勝一籌。

阿迪達在阿仙奴任內最大轉捩點,首推重罰和放棄奧巴美揚。(Getty Images)

寧清洗兩大巨星 堅持公平與紀律

然而說到阿迪達在阿仙奴任內的轉捩點,必定是如何處理奧巴美揚(Pierre-Emerick Aubameyang)事件。在此之前,阿迪達已曾施強硬態度對待奧斯爾(Mesut Özil),但奧斯爾在前任領隊艾馬利時已被邊緣化,去留未見太大影響,到奧巴美揚要離隊探望母親卻未按約定時間歸隊,阿迪達曾猶豫應否秉公辦理。奧巴美揚既是隊長,又是隊中首席射手,「揸正來做會否不太好?」

他與教練團商議後,終決定不會優待奧巴美揚,堅持球隊紀律面前,人人平等,懲罰相當重——褫奪隊長資格,禁止跟隨一隊操練,終導致奧巴美揚2022年2月1日解約離隊。加蓬球星免費加盟巴塞隆拿,球會帳面蒙受損失,球隊即時戰力亦打折扣,這個決定當時引起不少爭議。

意想不到的是,奧巴一走,阿仙奴表現脫胎換骨,球隊在場上踢出久違的決心、鬥志和團結,之後7場英超6場獲勝,僅敗予利物浦,前四席位曾十分樂觀。失去巨星,表面損失重大,實際上阿迪達這決定在更衣室贏盡民心,「沒有人有特權」,公平公正注重紀律,即使最終失落歐聯資格,這次共同經歷已為球員與阿迪達之間增添互信,球隊團結一致向目標邁進,為來季進步奠下基礎。

阿迪達擅長與年輕人溝通,與球員感情要好。(Getty Images)

阿迪達阿仙奴青春風暴

說到阿迪達作為領隊的最大強項,比起戰術、注重細節和對足球的熱情,至為關鍵的必定是跟年輕球員溝通的能力。這是他自曼城當哥迪奧拿副手時,已十分突出的特質,今季從曼城加盟阿仙奴的辛真高憶述,「當我來到曼城,他由一開始已預備好做主教練,他的每個建議均很重要——那正是球員想聽到的,尤其是年輕球員。」

「每節練習後,他習慣花時間跟年輕球員相處,包括加操、傾談和給予建議。」辛真高認為,就算是頂級足球員,也不一定知道自己應該說什麼和在什麼時候去說話,「他擁有這項特質」。這位烏克蘭國腳更稱加盟阿仙奴後感到驚訝,「他明顯較我在曼城見到他時有進步,他真是很神奇。」當全世界管理層慨嘆千禧後桀驁不馴難以管理,香港連登討論區不時有巴打絲打大呻遇上職場巨嬰苦況,阿迪達與年輕人超乎尋常的愉快相處和溝通能力,不啻已接近一種超能力。

阿仙奴今季正選球員平均年齡為24.237歲,為英超20支球隊中最年輕一隊。(Getty Images)

阿仙奴今季正選球員平均年齡為24.237歲,為英超20支球隊中最年輕一隊,左翼馬天尼利、右翼布卡約沙卡、中堅沙列巴均只得21歲,中場伊美路維22歲,前鋒尼基迪亞23歲,門將蘭斯達爾、守將富安健洋、隊長馬田奧迪加特24歲,中堅加比爾馬加希斯、守將賓韋特、前鋒加比爾捷西斯25歲,26歲的辛真高已算年紀較大一員。主力之中年紀最大的中場湯馬士柏迪29歲,沙加是唯一3字頭的球員,剛好30歲。

阿迪達注重紀律之餘,又擅長跟年輕人溝通,給予適當指導同時為他們注入信心,軟硬兼施之下,一班年輕人一起進步和成長,今季的佳績不是忽然而來,絕對是3年來每天深耕細作點滴累積。

阿迪達球員年代效力阿仙奴5年,曾任隊長。(Getty Images)

哥迪奧拿:他心中只愛阿仙奴

阿迪達具備各項成為一流領隊的特質,身為師父的哥迪奧拿,近日點出大家可能忽略的一項:「他是阿仙奴支持者,曾在那裏做隊長,深愛這間球會。我記得他仍在曼城時,當我們取得入球後他總是會跳起來慶祝,除了一隊——阿仙奴。」

「他坐着不動,於是我便說:『這個人真是喜歡阿仙奴』。」將心比己,哥帥直言假如換作他是曼城助教,「假如巴塞隆拿找我,我也會去」,「我早已知道他會去阿仙奴,那是他夢寐以求的球隊。」正是這份熱愛,令阿迪達源源不絕為阿仙奴付出。

巴西鋒將加比爾捷西斯今季加盟後一拍即合,世界盃期間受傷需休息3個月,一度令人擔心阿仙奴戰績下滑。當時槍手捱過來,甚至將榜首優勢拋離至8分。惟前仗0:1不敵愛華頓,上場對賓福特又在VAR球證出錯下贏變和痛失兩分,阿仙奴跟曼城的距離縮減至3分。今晚深夜兩軍相遇,一場師徒對決也是榜首大戰,阿迪達列底會想出什麼方法來擊敗師父?