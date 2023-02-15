英超｜阿仙奴冤枉失分　涉事球證疑「被消失」　阿迪達怒火難平

阿仙奴上周六（11日）在英超與賓福特戰成1：1，惟賓福特追平的一球其實越位在先，影像助理裁判（VAR）當時卻未能發現，事後，職業球證有限公司（PGMOL）直認犯錯。

雖然當時負責VAR的球證李美臣（Lee Mason）今輪消失在名單上，但阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）仍滿腔怒火。



賓福特當日以1：1逼和阿仙奴，追平的一球由艾雲東尼射入，然而過程中，基斯甸洛加特其實越位在先，惟VAR檢查時未有發現，入球最終成立，阿仙奴無辜地失去爭標的重要兩分。

阿仙奴對賓福特，艾雲東尼入球前，基斯甸洛加特越位在先，但VAR檢查時沒有發現。（Twitter）

PGMOL事後直認犯錯、並向阿仙奴致歉，指負責VAR的李美臣「忘記」畫越位線、也沒有徹底地調查入球的過程，並稱事件為「人為錯誤」，指出內部已開會、並就球證的調配作合適安排，「我們有信心球證們已從中學習、並繼續以高水平執法為目標。」

負責阿仙奴對賓福特一戰VAR的李美臣過往為場區裁判，現在專責VAR，天空體育報道指，李美臣並沒有出現在今輪英超的VAR球證名單上；同樣在上一輪英超犯錯的另一名VAR球證布克斯（John Brooks）則調任第四球證。

李美臣今輪並沒有出現在VAR球證執法名單上。（Getty Images）

雖然李美臣似乎遭「停賽」、PGMOL也直認犯錯，但阿迪達仍難掩怒火，在對曼城的賽前記招上發炮：「要令我滿意，就將那兩分還給我吧，但這不可能發生。」他坦言，欣賞有關方面道歉，「我覺得他們的道歉和解釋都是真誠的，這當然很好，但這也不能改變事實——我們目前的分數比應有的少了兩分。」

「當日比賽結束後，我們拿到了有關影像，做了仔細的分析，然後我們非常憤怒、失望，因為那不是什麼『人為錯誤』，而是非常、非常嚴重地『對自己的工作毫不理解也沒有概念』。而很抱歉，這令人絕對無法接受。」

阿迪達認為事到如今只能向前看。（Getty Images）

不過阿迪達也坦承，現今已於事無補，「我們不能以這件事做藉口，更要嘗試向前看，直面它、並繼續努力，就是這樣。我肯定這件事令我們的職球員和球迷更加堅定，對於他們（球證）對我們的考驗，也更想去跨越。所以，我們已準備好了。」

阿仙奴周三深夜會在爭標關鍵戰在主場惡鬥曼城。