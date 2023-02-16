英超｜阿迪達挺身而出阻曼城反擊　慘被迪布尼教訓硬接一招

英超周三（15日）深夜上演爭冠關鍵大戰，由榜首阿仙奴主場鬥曼城，是極其重要的「6分波」，結果兵工廠以1：3不敵對手，榜首位置拱手相讓。

阿仙奴上輪對賓福特冤枉失分，連同今仗近三輪狂失8分，爭標形勢急轉直下，主帥阿迪達十分肉緊，身體力行「協助」球隊防守，卻被舊將迪布尼教訓。



阿仙奴接連兩輪失分，榜首優勢在今仗前已收窄至3分，主場鬥曼城確再沒有失分空間。富安健洋上半場送大禮，回傳變助攻迪布尼開紀錄，即使布卡約沙卡12碼中鵠，曼城下半場由基亞利殊及艾寧夏蘭特各建一功，結果兵工廠以1：3落敗，全失3分外，更失去榜首位置，「藍月亮」相隔3個多月再登頂。

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迪布尼一傳一射，助曼城在榜首大戰中勝出。（路透社）

榜首大戰氣氛緊湊，不論將帥也用盡方法協助球隊，阿仙奴主帥阿迪達更挺身而出，出手阻止曼城打反擊。下半場初段，曼城在阿仙奴的戰術指導區附近取得界外球，迪布尼欲執起皮球快開時，阿迪達眼見皮球就在前方，順勢以身位護住皮球，迪布尼見狀一掌推開「達sir」，更「手指指」警告對方，阿仙奴球員立即上前試圖調停，兩人亦未有進一步動作。

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阿迪達與迪布尼曾在曼城共事，兩人在大戰的氣氛下，出現稍為過激的鏡頭，但二人完場後相擁，似乎已將爭執當粉筆字般抹掉了。

迪布尼被掟處變不驚

迪布尼今仗貢獻一傳一射，成為球隊贏波的功臣，加上一度與阿迪達爭執，成為阿仙奴球迷眾矢之的在所難免。當這名比利時球星末段退下火線時，有「槍迷」向他投擲水樽及水杯，迪布尼處變不驚，輕輕縮低頭避開，更向阿仙奴球迷報以微笑及單眼。

迪布尼賽後透過社交網站發布限時動態，寫上「想要啤酒嗎？」及「謝謝」，配上避開杯子的相片，回敬阿仙奴球迷。

迪布尼輕輕一縮，避過阿仙奴球迷的攻擊。（Getty Images）

英超第24輪直播賽程：

英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）

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