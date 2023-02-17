英超｜曼聯變天在即　賣盤關鍵日子逼近　傳四國資金將出價爭搶

曼聯賣盤一事周五（17日）便是報價的「軟死線」，這支可說是當今足壇商業價值最高的球隊吸引各國財團，。



格拉沙家族由2005年5月入主曼聯開始已接近18年，「紅魔鬼」雖是全球品牌，但格拉沙多年來將貸款轉移到球會，令球會負債纍纍，加上早年戰績不振，曾多次惹來球迷發起大型示威反格拉沙。

不過，自去年C朗拿度的離隊風波後，曼聯終發聲明表示研究包括賣盤內的策略，並指派美國投資銀行做財務諮詢。曼聯目前在紐約交易所的價值為29億英鎊，據傳格拉沙家族希望透過賣盤獲50億英鎊。

格拉沙家族經營曼聯的方式惹來球迷不滿已久。（Getty Images）

曼聯賣盤的意願一出，便即傳出多個資金有意收購，當中傳得最烈的便是卡塔爾資金，卡塔爾近廿年對體育投資極鉅，包括收購法甲的巴黎聖日耳門並打造成最富有球會之一，亦在經年的籌備下在去年舉辦了世界盃。

本周五英國時間晚上10時（香港時間周六早上6時）便是曼聯賣盤「入標」的「軟死線」，《天空體育》報道指，有意入標的投資者要做的是「傳一封電郵或信件給Raine Group，即使只有一個段落也好，列明有意入標、出價、想購入曼聯的幾多股份、及資金證明」，意味屆時便可知道到底誰採取了實際行動爭取成為曼聯下一任班主。

曼聯很大機會將會換上新班主。（Getty Images）

《天空體育》報道指，「資金證明」會成為卡塔爾資金的一大難題，不過法國《隊報》報道指，卡塔爾私人資金周四已落實收購曼聯的文件，當中包括達40億歐元的初步報價，周五便會遞交予負責處理曼聯賣盤的美國銀行The Raine Group，預計報價後，雙方仍需作數星期的談判，才會有最終決定。

當然，提出報價的絕不止得卡塔爾資金，尚有來自沙特阿拉伯的財團及美國的資金，而英國化工企業英力士（Ineos）據傳亦會在周五正式報價，預計一共會收到來自四個財團的報價，《天空體育》指，當中卡塔爾及沙特資金均無需靠融資去完成交易；另外預計會有其他「散件」報價，The Raine Group會嘗試推動集合這些報價成為一個報價，以增加這些投資者的機會。