英超｜干地術後漠視醫生建議匆忙復出　留意大利休養無緣領軍

熱刺主帥干地完成膽囊切除手術後，匆匆復出督師，球隊卻遭遇兩連敗。戰畢對AC米蘭的歐聯16強首回合後，熱刺方面宣布，這名名帥留在意大利接受檢查，他同時透過社交網站直言，自己忽略了聆聽身體的聲音。



熱刺主帥干地（Antonio Conte）早前接受切除膽囊手術，在上周末對李斯特城的英超歸隊領軍，球隊卻慘敗1：4，周中作客AC米蘭的歐聯16強，熱刺再以1球不敵對手，遭遇兩連敗。

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干地手術後復出領軍卻吞兩連敗。（路透社）

干地留意大利休養

熱刺周四（16日）透過社交網站發聲明，指干地領軍出戰歐聯後，順道在意大利接受術後的常規檢查，他將留在意大利的家中休養，並將由助教史迪連利（Cristian Stellini）暫時領軍，至少出戰今周末對韋斯咸的聯賽。

干地在社交網站交代事件，承認自己忽略了聆聽身體的聲音，「因為強烈的責任感，我十分期待回歸工作，但我低估了這個手術，這是一個突發及嚴重的手術。我的身體已發出信號，我被迫要停下來好好休養，直至身體完全康復，但這是無法避免的。」

干地漠視醫生意見匆忙復出

干地早前接受英國《倫敦旗幟晚報》訪問時，坦言醫生建議他至少休息15日，但他明顯沒有理會，隨即歸隊領軍。

戰畢歐聯16強首回合後，干地在記者會上談及自己的健康狀況，「老實說，我在上場（對李斯特城）完全未準備，該日只是完成手術後兩天，醫生都勸我不要（督師），所以所有信息也透過史迪連利傳遞。」干地強調，下場對韋斯咸便可回復正常，但其後就宣布休養。

干地領軍戰畢作客AC米蘭一仗後，順道留在意大利養病。（路透社）

史迪連利將繼續擔任熱刺的看守領隊，他近兩場代為領軍，熱刺同樣贏波而回。

熱刺助教史迪連利將再度成為看守主帥。（Getty Images）

英超第24輪直播賽程：

英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）

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