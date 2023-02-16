尼馬或「上車」？車路士班主與PSG主席巴黎會面傾轉會兼修補關係

尼馬即將轉會車路士？

消息指車路士班主托德波里（Todd Boehly）與PSG主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）14日（周二）在巴黎會面，並在對話中談及尼馬轉會的可能。



《巴黎人報》（Le Parisien）、《ESPN》等媒體表示，托德波里與艾卡利法在巴黎在凱旋門附近一家高級酒店共晉午餐，並談到車路士已追逐多時的尼馬，雙方商討轉會的可能。

報道指托德波里去年夏天已有意羅致尼馬，時任領隊杜慈（Thomas Tuchel）亦曾親自遊說過這位巴西巨星加盟，但最後車路士沒有作出任何實際收購行動。

據稱托德波里在去年夏天便有意羅致尼馬。（路透社）

雖然尼馬與PSG的合約至2027年才到期，但據法國媒體《Foot Mercato》消息，球會有意在今年夏天將尼馬賣走，加上最近頻傳尼馬與隊友和高層不和，相關轉會傳聞更是甚囂塵上。

《巴黎人報》還補充，車路士有意邀請前巴塞及西班牙領隊安歷基（Luis Enrique）執教，他曾與尼馬在巴塞隆拿共事，並一起贏得2014/15球季歐聯冠軍，屆時他們或許會以此來遊說尼馬加盟。

尼馬最近傳出與隊友不和。（Getty Images）

說到車路士與PSG之間的交易，上個月尾車路士因三度提交錯誤文件而令薛耶治（Hakim Ziyech）無法外借至巴黎一事，曾惹得PSG方面極度不滿，天空體育當時更指出，PSG怒言「不會再與車路士作交易」。

不過ESPN指出，托德波里跟艾卡利法兩人除提到尼馬外，也重提薛耶治外借失敗一事，似乎有意修復關係，二人同時也談到關於歐超聯的最新進展。