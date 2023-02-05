法甲｜美斯妙射奠勝主帥講明有「特權」　拉莫斯大讚被指背棄C朗

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）去年領阿根廷贏得世界盃後正式奠定「球王」地位，他在今輪法甲射入靚波為巴黎聖日耳門奠勝，「卡士」之高，令昔日在西甲曾是死對頭、現為隊友的沙治奧拉莫斯也改觀。



PSG周六深夜對圖盧茲，遭對手在20分鐘先開紀錄，夏基美在38分鐘扳平，下半場58分鐘，夏基美個人突破但由左路一直帶波到葫蘆頂都未有機會起腳，此時美斯突然後上現身快腳施射，令夏基美和本身想接應的艾傑迪基齊齊「彈起」避開，皮球直飛網窩，成為奠定2：1勝局的一球。這個入球也令PSG保持在榜首的優勢，暫時較未踢今輪的馬賽多8分。

美斯的妙射令兩位隊友齊齊「讓路」：

美斯今季的一項數據，亦暫時先領歐洲五大聯賽球員——由2022年8月起開始計算，美斯今季在球會賽事暫交出14個入球、14次助攻，直接參與28個入球；在國家隊，他由2022年8月到世界盃決賽，一共攻入12球、交出4次助攻，直接參與16個入球，意味他今季直接參與的入球數達到44個，數目冠絕歐洲五大聯賽球員；加上他已助阿根廷奪得世界盃，似乎有力奪得個人第八次金球獎，繼續擴展紀錄。

美斯入球後與夏基美相擁。（路透社）

同一時段間，與美斯同樣效力PSG的麥巴比，跟「球王」一樣在世界盃踢到決賽，更成為神射手，但目前他的直接參與入球數為42球（球會31球、國家隊11球），暫時比美斯少兩球，而他今仗因傷未有上陣。

擊敗圖盧茲後，PSG主帥加迪亞不諱言為了讓美斯能發揮最大作用，的確在場上讓他擁有「特權」：「他是球隊重要的核心，他的入球和他創造的入球機會證明了這一點。因此，我要求球隊為美斯而戰、圍繞他去踢，所以有些工作他是不用去做的，而他的隊友必須更努力地去搶波、跑動，讓美斯能在最小的空間裏做出最精煉的傳送，他做到的事，在今天的球壇是非常罕見的。」

美斯雖已35歲，但今季似乎仍能創下生涯又一高峰。（路透社）

賽前，PSG後衛沙治奧拉莫斯接受球會電視台訪問時，也向美斯作出最高讚美：「作為美斯的對手，我受苦了好幾年，現在我能好好享受他的存在了。他是足球史上出現過最好的球員呢。」

皇馬與巴塞是死敵，美斯多年來與拉莫斯衝突的場面也時有出。（Getty Images）

拉莫斯由2004年開始出戰西甲，曾效力西維爾1季、效力皇家馬德里長達16季之多；而他出道之時，正好遇上同季作處子戰的美斯升上巴塞隆拿一隊。美斯作為巴塞的進攻主力，多年來經常與球風狠辣的後衛拉莫斯交手，兩人在場上衝突的畫面也時有出現。有趣的是，兩人同樣在2021年離隊、同樣加盟巴黎聖日耳門，一夜間由死敵變隊友，正是拉莫斯口中的「受苦了好幾年、現在能好好享受」。

拉莫斯多年前曾稱讚C朗是「世上最佳」。（Getty Images）

不過拉莫斯在2012年一番話隨即被媒體翻出，那時他大讚當時得令、年輕的皇馬隊友C朗拿度是「全球最佳」，而如今他稱讚美斯是「史上最佳」，就遭西班牙《阿斯報》如此起標題：「沙治奧拉莫斯無視C朗拿度」。但事情已經過11年，美斯和C朗近一年的發展也差天共地，評價轉變也情有可原。