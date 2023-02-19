香港足球︱陳晉一西協甲主場入波奠勝　獲球迷熱情擁抱：很神奇

來自香港的20歲球員陳晉一，上月正式外流西班牙第三級別聯賽，他周日（19日）第二次後備上陣，於主場為皇家伊倫聯（Real Union）奠勝。



從傑志外借至西班牙足協甲組聯賽球會皇家伊倫聯（Real Union）的陳晉一，本月11日已在作客皇家蘇斯達B隊時上演地標戰、後備登場超過10分鐘。

這名20歲港腳，周日（19日）凌晨在球隊主場迎戰卡拉奧拉（CD Calahorra）時再上陣，於57分鐘入替隊友，然後戰至83分鐘時，接應左路傳中衝前柱頭槌頂入全場唯一入球，協助球隊全取3分。

陳晉一取得外流西班牙的首個入球。（受訪者提供）

陳晉一賽後獲得當地球迷熱烈祝賀，除了為他高歌吶喊，也逐一擊掌，更有人與他相擁。他賽後越洋接受訪問時仍難掩興奮，「好開心，雖然（上陣）時間不算多，但我比上場表現得更多。（在西班牙）第一次主場比賽，第一次奠定勝局，還是這麼重要的護級比賽，很神奇。」

香港超級足球聯賽雖然設「主客制」，但由於球場大多不屬於球會，交通也方便，其實主場與作客分別不太大；陳晉一之前效力的傑志，近年亦需與其他球隊共用主場旺角大球場。

所以今次的經歷，令他更有感覺。「這裏的球迷很單純，很想贏波，穿起球衣落場有少少要捍衛球會、主場的感覺，什麼也不理會要博盡，對我來說是個體驗。」

另外，在香港多出任左閘或左翼的陳晉一，今場獲安排踢右翼，同樣都是第一次，「教練今場指示我進取一點，在這裏也踢得比較前，翼鋒或9號半（進攻中場與中鋒之間的位置），我還年輕，多試一點也無妨。」

他坦言得到不少隊友支持及照顧，在西班牙生活，適應與融入都沒太大問題，希望未來能得到更多出場機會，「把握今次外流，進步多一點，甚至爭取繼續在西班牙踢波。」