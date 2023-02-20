法甲｜美斯又救世　補時妙絕罰球絕殺里爾　尼馬恐怖拗柴傷出

巴黎聖日耳門「三巨頭」正選披甲主場鬥里爾，尼馬（Neymar，又譯內馬爾）﹑美斯（Lionel Messi，又譯梅西）﹑麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）皆有進賬，但今仗依然踢得吃力，尼馬換邊初段恐怖扭傷退下線，其後即被對手連入兩球反超前，不過關鍵時刻仍有麥巴比及美斯，結果以4：3險勝對手，全取3分。



巴黎聖日耳門「三巨頭」正選鬥里爾，麥巴比盡顯個人能力，禁區內一扭二，在兩名里爾守將的中間穿過然後近射得手，加上尼馬的撞射建功，令里爾6分鐘內連失兩球，PSG 17分鐘已經領先兩球。

麥巴比一扭二，助PSG先開紀錄。（路透社）

以為是PSG一場輕鬆勝仗，但7分鐘後里爾即由迪亞基特（Bafodé Diakité）頭槌建功，尼馬換邊初段一次與對手爭持，落地右腳「拗柴」至變形，需要以擔架抬離場。

尼馬傷出後，PSG彷彿未回過神來，里爾的大衛（Jonathan David）先攻入12碼，其後班巴（Jonathan Bamba）禁區內勁射破網，巴黎在69分鐘反而落後2：3。

重要關頭，麥巴比隨即挺身而出，接應巴尼特的傳中，第一時間鏟射入網，87分鐘追成3：3平手。補時階段，巴黎聖日耳門一次禁區頂的死球機會，美斯操刀直射，射向對方門將的左下方擦柱入網，補時5分鐘攻入絕殺球，結果PSG以4：3驚險力克里爾，全取3分，繼續高踞榜首。

美斯攻入絕殺罰球再做英雄。（路透社）

美斯再度救世，看台上的「美斯嫂」都興奮到彈起，PSG全隊上下同樣興奮不已，「麥總」當然亦不例外，他在慶祝入球時擁緊美斯，更把對方抱起。有趣的是，麥巴比彷彿意猶未盡，攬完一次後竟然回頭再與美斯擁抱，表情同樣興奮，可見他的肉緊程度。

美斯攻入絕殺罰球，與麥巴比肉緊地相擁慶祝。（Twitter截圖）

尼馬再觸傷右腳足踝 PSG官方：無骨折

至於未能戰到最後的尼馬，扭傷後一度嘗試繼續作賽，但最終都是未能繼續，直接退下火線，看似傷勢不輕，PSG官方隨後更新尼馬的傷勢，表示他足踝沒有骨折，將會在48小時內評估韌帶的傷勢，未知會否影響他出戰歐聯16強對拜仁慕尼黑的次回合賽事。

尼馬繼世界盃後再度觸傷右腳足踝，尼馬被抬離時雙手掩面，狀甚失望，賽後透過社交網站直言「一次又一次」，可見他的無奈。麥巴比亦有發文支持隊友，「要堅強，全隊正等待你回歸，兄弟！」

尼馬早在世界盃已曾經觸傷右腳足踝。（資料圖片／Getty Images）

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