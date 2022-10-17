亞洲盃｜卡塔爾擊敗韓國奪主辦權　傳延至冬天舉行　港足將出戰

香港足球代表隊將出戰2023亞洲盃決賽周，早前已盛傳卡塔爾將奪得這項大賽的主辦權，而亞洲足協終在周一（17日）公布此消息，令卡塔爾繼2011年後再度主辦這項賽事，亦會連續主辦世界盃、亞洲盃及U23亞洲盃多項足球大賽。

另外，有指為遷就卡塔爾氣候，亞洲盃將延期到冬季舉行。



亞洲足協宣布，確認卡塔爾足總成為2023亞洲盃主辦國，代替因疫情而放棄主辦的中國，亞洲足協主席艾卡利法道：「卡塔爾在舉辦國際主要體育賽事的能力及往績，及他們對細節的執着，獲得全球認同。」並指出轉換主辦之下準備時間緊逼，卡塔爾因此非常適合：「卡塔爾的基建及承辦能力都是世界級，我們有信心卡塔爾會舉辦一屆精彩賽事，展現亞洲最高級別賽事的價值。」

亞洲盃原定在2023年6至7月上演，但有指為遷就卡塔爾的氣候，或要如今屆世界盃一樣改期至冬天舉行，甚至有消息指賽事或延至2024年1月才舉行，惟亞洲足協暫時未有公布。

亞洲足協宣布由卡塔爾成為2023年亞洲盃主辦國，惟賽期或要推遲。（AFC）

這意味卡塔爾擊敗其餘兩個申辦國家韓國及印尼，早在上周，許多媒體已報道卡塔爾早已獲亞洲足協選定，即使韓國立刻出動知名組合BTS拍片支持申辦，亦無補於事。卡塔爾早前已獲得2024年U23亞洲盃決賽周的主辦權，意味他們將連續主辦3項足球大賽。

香港足球代表隊早前在亞洲盃外圍賽出線，奪得決賽周入場券。（HKFA）

另外，亞洲足協亦宣布，2027年亞洲盃主辦國將在印度及沙特阿拉伯之間產生，意味亞洲盃將連續20年不在東亞或東南亞舉行，上一次已要追溯至2007年由印尼、馬來西亞、泰國及越南合辦的一屆；而2015年則在地理上屬大洋洲、足總會籍屬於亞洲東區的澳洲舉行。