西甲︱巴塞捲入疑收買球證風波：有人抹黑　賽會因一件事勢難制裁

西甲球隊巴塞隆拿（又譯巴塞隆納）早前捲入疑似收買球證風波，球會會長拿樸達（Joan Laporta）終回應事件，並指會展開調查。



巴塞日前被西班牙媒體揭發，於2016至2018年間，向時任西班牙足總球證委員會副主席尼加利亞（Jose Maria Enriquez Negreira）旗下公司Dasnil 95支付近140萬歐元（約1170萬港元）。這筆款項被指有逃稅之嫌，亦存在利益衝突，懷疑有人希望藉此影響球證判決、取得優勢。

據《馬卡報》披露，尼加利亞強調自己僅向巴塞提供顧問服務——向球員講解在場上要如何與球證溝通，並按球證身份，建議他們應做及不應做的事；堅持從來沒有因此優待巴塞。

巴塞被揭發於2016至2018年間，向時任西班牙足總球證委員會副主席尼加利亞旗下公司支付近140萬歐元。（Getty Images）

不過，尼加利亞未能就有關服務提出任何證明文件；前巴塞會長巴圖美奧（Josep Maria Bartomeu，2014-2020年在任）更指，相關費用至少於2003年就存在，直至2018年因削減成本才取消。

值得一提，另一西班牙報章《El Confidencial》報道，巴塞支付的費用佔Dasnil 95 2016至2018年間總收入95％，而當巴塞2018年停止付款後，該公司收入大跌至7000多歐元，2020年更沒有任何收入，揭示了公司成立最大目的，很有可能只是向巴塞提供服務。

而雖然Dasnil 95以廣告公司註冊，卻沒有紀錄證明公司活躍於廣告界，甚至公司從未有多於兩名僱員、總部也只位於巴塞隆拿小區內的一棟屋，而非辦公室。

泰巴斯要求拿樸達解釋或辭職。（Getty Images）

西甲賽會無符 巴塞會長：有人想抹黑

雖然有關當局跟西甲賽會已就事件展開調查，但西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）表示，無法就事件對巴塞實施制裁，「根據規定，我們只能對3年內發生的事件作體育紀律制裁，但這件事已超出期限。」他促請巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）清楚解釋款項的用途，否則就應該辭職。

拿樸達強硬回應指控。（Getty Images）

面對如此嚴重的指控，巴塞官方發表聲明，重申球會曾聘請技術顧問，向低組別、一隊及預備隊教練提供球證分析報告，強調有關行為「在職業球會間十分普遍」。

而面對泰巴斯的質疑，拿樸達如此道：「我是否辭職，應該由球會會員去決定，任何人想污衊巴塞歷史與形象，都會獲得如此強硬的回應。」

「有人曾警告過我，泰巴斯似乎想抹黑我跟巴塞的聲譽，他現在終於拿下面具了。泰巴斯繼續針對巴塞，因為他害怕我們、想遙距控制巴塞。」拿樸達跟泰巴斯結怨，源於2021年西甲在巴塞反對下收緊財務管制，導致美斯最終未能續約離隊。他最後承諾，巴塞會聘請獨立機構就事件展開調查。