足球熱話｜高圖爾斯言論激怒馬體會　發信警告將其「從歷史除名」

曾效力車路士、馬德里體育會及皇家馬德里的比利時門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）因缺乏忠誠心，被不少球迷稱為「二五圖」。最近他因對馬體會球迷不敬，該間球會對他寄出警告信，收到回信後仍表示「對他的回應不滿意」，現在很有可能要將該名門將在主場外象徵曾為該會效力的紀念牌移除。



古圖爾斯曾為馬體會披甲上陣154次，錄得76次零封。（馬體會官網）

高圖爾斯於2011年加盟車路士，但由於當時陣中有世界級門將施治壓陣，這名缺乏上陣機會的比利時門將旋即被租借至馬體會，在第一個賽季便助球隊贏得2011/12賽季的歐霸冠軍，此後亦以主力門將身份贏下2012年歐洲超級盃、2012/13賽季的西班牙國王盃，以及2013/14賽季的西甲冠軍。

雖然之後他未有正式加盟馬體會，回歸到英超為車路士把關，但這間西甲球會為了感謝他為球會帶來的貢獻，在主場萬達大都會球場外仍為他設置了一塊印有其名字的紀念牌。不過自從2018年加盟皇家馬德里——馬德里體育會的同城死敵後，這舊東家的球迷便對他頗有微言，甚至在他的牌匾上吐痰、倒啤酒及噴上「RATA」四字（意為老鼠）。

2019年9月的馬德里打吡戰後，「床單軍團」的球迷更在其紀念牌上放置了玩具老鼠來表達不滿。

而更讓馬體會球迷們怒火中燒的，是他在2021/22賽季歐聯決賽前的那番說話。

「當皇馬能夠進入決賽時他們就能勝出，所以現在我正處於歷史上正確的一方。」高圖爾斯這番讚美皇馬的說話看似無傷大雅，但他在2013/14賽季時，曾以馬德會門將身份，在歐聯決賽中面對皇家馬德里。

ESPN報道指，連馬德里市長、同時也是馬體會球迷的Jose Luis Martinez Almeida也對他這番言論相當不滿。更嚴重的是在2022年9月的馬德里打吡戰中，高圖爾斯向挑釁的球迷展示了自己那個代表贏下歐聯冠軍的紋身。

這舉動甚至觸動到了馬體會官方的神經，為此他們日前發出了公開聲明：「能夠留下名字在紀念牌當中的標準之一，是所有現正效力球員或前球員，都有義務地對球會保持尊重的態度。從這個意義上說，委員會同意致信高圖爾斯，通知他發表的一些傷害球迷的言論，並沒有達到球會為他保留牌子的標準，同時球會亦為他提供了糾正和道歉的可能性。委員會收到了對方的回應，並與他進行公開對話，以闡明情況。」

古圖爾斯在21/22賽季助皇馬贏得歐聯冠軍，更被評為決賽最佳球員。（Getty Images）

據《世界體育報》報道，馬體會對該名門將的回應並不滿意，但雙方的商討仍在繼續，若無法達成共識，高圖爾斯的在萬達大都會球場外的紀念牌將很可能會被移除。