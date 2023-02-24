歐霸｜曼聯巴西兵閃耀獻兩入球　卡斯米路停賽後速離衝突現場

曼聯在奧脫福反勝巴塞隆拿晉級，這場勝仗充滿森巴元素，3名巴西兵居功至偉，其中二人是入球功臣費特及安東尼，卡斯米路在防守上貢獻良多。



傷癒安東尼奠勝 獲師兄盛讚射門「有諗法」

安東尼近期因腿部受傷而缺陣，主帥坦赫格賽前確認安東尼今仗能夠候命，當他半場入替時，確實為曼聯右路帶來不少威脅，最重要的是攻入奠定勝局一球。

自安東尼以天價加盟曼聯，這名巴西翼鋒評語的彈多過讚，有人說他華而不實，為球隊的作用不大，最令人印象深刻的，應該是他的「720反智轉身」，更被球迷笑稱「圓規」。縱然如此，安東尼今季為曼聯攻入6球，曾射破阿仙奴﹑曼城及巴塞的大門，大戰中都不時「交功課」，今仗的一球有可能是加盟以來最關鍵的入球。

安東尼的入球除了助球隊奠勝外，更是他23歲生日前的最佳禮物，他在社交網站直指今晚是美妙的一夜。另外，安東尼的熨射亦被師兄表揚，今仗現身奧脫福的尹佩斯說：「他（安東尼）很有自己的想法，其他球員大多勁射，但他卻選擇熨射。」

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安東尼熨射建功，同時助曼聯奠定勝局。（Getty Images）

卡斯米路避免重複犯錯

卡斯米路月初直接領紅，被罰停賽3場聯賽，這名巴西中場復任正選，在曼聯中場線猶如定海神針，助攻助守，繼續充當重要角色。開賽早段曾交出妙傳，惜般奴未能轉化為入球。迪基亞上半場末段後場誤傳，幸好卡斯米路及時救駕。

卡斯米路在曼聯中場繼續是關鍵一員。（Getty Images）

卡斯米路在本月初對水晶宮的聯賽，為了隊友出頭而向對方使出「叉頸」，結果以暴力行為領紅被逐。

今仗再有衝突場面，當法蘭基迪莊倒地後，再被般奴省了一腳，兩軍球員隨即發生衝突，正當球員互相推撞時，卡斯米路卻悄悄地走過，並沒有捲入衝突中。停賽過後，洗心革面，這名巴西中場展現了獨善其身的重要性。

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在兩軍球員激烈推撞時，與前方悄悄走過的卡斯米路造成強烈對比。（Twitter截圖）

費特助攻助守 坦赫格：他就像一隻烏蠅

今仗入球功臣之一的費特，賽後在社交網站表達感受，「多麼奇幻的一晚，多麼充滿的能量，這就是曼聯！」

除了入球外，曼聯主帥坦赫格指費特亦有任務在身，「他（費特）的職責就是停止迪莊，他今仗就像一隻令人煩擾的烏蠅，這個任務他做得十分好。」數據同樣能夠反映費特在防守上有多落力，3次取回控球﹑2次解圍﹑封阻﹑攔截各一。

費特除了入球，在防守上同樣有功勞。（Getty Images）

英超第25輪賽程：

英超第25輪直播賽程。（01美術製圖）

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