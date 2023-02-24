歐霸｜迪馬利亞獻天使的禮物　連中三元領祖雲達斯闖16強

效力祖雲達斯的迪馬利亞，在歐霸附加賽次回合作客南特，獻上一份「天使的禮物」，個人連中三元，領祖雲達斯躋身歐霸盃16強，這一夜成為人人認識的大人物。



歐霸盃附加賽，祖雲達斯與南特首回合打成1：1，次回合由南特做主場。祖雲達斯今仗反客為主，開賽5分鐘，迪馬利亞右路接應法捷奧利（Nicolo Fagioli）的傳送，在禁區「畸角位」第一時間以左腳起腳，彎出一個妙絕的軌跡，直飛網仔入網，迪馬利亞以一球世界波開紀錄。

大勇迪馬利亞連中三元

迪馬利亞狀態大勇，其後獨闖南特禁區，扭過對方守衛後窄角度起腳，皮球再度落在他的腳下，近門再加一腳，省中南特守衛柏路斯（Nicolas Pallois）的手部，球證隨即吹罰12碼，並將柏路斯以紅牌驅逐離場，迪馬利亞再親自操刀，12碼一射中鵠，20分鐘梅開二度。

迪馬利亞獨闖對方禁區，博得12碼的同時，令對方守衛同樣領紅。（路透社）

祖雲達斯下半場中後段在南特禁區內造成一輪混亂，華荷域傳中飛向尾柱，迪馬利亞頭槌攻門，門線技術指皮球已過白界，迪馬利亞78分鐘完成帽子戲法，結果助祖雲達斯3球淨勝南特，穩奪歐霸16強資格。

迪馬利亞以35歲9日之齡連中三元，自2017年2月的伊巴謙莫域後最年長的「戴帽」球員，亦是祖雲達斯23年來首人在歐洲賽作客單場轟入3球。

迪馬利亞連中三元，助祖雲達斯奪得歐霸16強席位。（路透社）

迪馬利亞獲盛讚 艾歷尼：冠軍級球員

35歲迪馬利亞早前受傷患困擾，狀態較為飄忽，即成為被批評的對象，他在今仗以入球說話，證明自己仍然有心有力，「早前有傷在身，確實需要一點時間恢復狀態，同時收到一些批評的聲音。我在今仗提升了自己的水平，同時證明我具備這能力去幫助球隊，我為3個入球感十分高興。」

祖雲達斯主帥艾歷尼同樣對迪馬利亞讚不絕口，直言迪馬利亞就是與別不同，「擁有迪馬利亞這種冠軍級球員，一切都變得簡單，球隊的整體水平也會連帶提高，他看到普通球員看不到的東西，這就是冠軍級與好球員的差別。」

迪馬利亞獨力領祖雲達斯殺入歐霸16強。（路透社）

英超第25輪賽程：

英超第25輪直播賽程。（01美術製圖）

更多歐霸相關報道：