港足日與夜．龐焯熙︱一場失十球縱可怕　更怕失去自己的執念

搜尋龐焯熙（Bear）的名字，19歲的他連維基百科都沒有，慘敗、輸到喊的新聞卻填滿了首頁。

以為投身職業、未來就可如葉鴻輝一樣以表現贏得觀眾吶喊，惟今季平均每24分鐘就失一球，最多更單場輸10球，本已冷清的球場傳來嘲諷聲，他踢波難言開心。

但為了夢想，Bear選擇獨力面對殘酷現實，靠着正能量語錄與自己對話，說服自己抬起頭來，「一日不放棄，你仍未輸，總有一日會贏。」

這不是人人做到，有人向現實屈服，「慣咗輸」，他看不過眼。「如果有人只想得過且過，請你不要阻住我。」對自己的執著，正是年青人最珍貴之物。

攝影：鄭子峰



「好似學界隊咁。」

「搞呢隊波無意思。」

「呢班人有足總照住先有班落，玩多幾年就轉工。」

足總上季成立「香港U23」，顧名思義，以一班23歲或以下球員為骨幹、全華班踢港超，本意是培養新一代，但兩季以來聯賽未曾一勝，今季更11戰全敗、失掉50球。

年青人不但要面對慘敗，更在承受比想像中更嚴厲的批評、羞辱；最近不敵班霸傑志0：8，有球迷諷刺地在他們每次成功傳球時，高聲數算連續傳球次數。

龐焯熙上一輪後備上陣對傑志，被對方5次攻破大門，完場後呆坐球場。（袁志浩攝）

今季香港U23單場最多吞過10蛋，那場把關的就是Bear。當時自言輸到麻木的他，對傑志時下半場入替受傷的隊友，五度失守，縱顯然是技不如人，賽後仍獨自坐在旺角場草地上沉思良久。

「我們每人背後都有自己的故事、正在奮鬥的目標，不能因為當下表現差，就抹殺了，很不忿氣。」

19歲的小伙子，每場不斷從網窩中撿回皮球，踢波究竟是為了什麼？

Bear小時候跟隨前港足守門員盧國華學技。（受訪者提供）

對職業足球充滿幻想 現實卻是衝擊

Bear小時候已愛打波，常到公園玩籃球跟欖球，但他爸爸是足球守門員，除效力過前甲組球隊加山，更認識前港足門將、後轉為教練的盧國華。

貪玩的Bear後來也開始踢波，加入盧國華創立的晨曦足球學校，誤打誤撞「繼承父業」——本身不是龍門的他，在比賽前將「有冇人想守龍」聽成「有冇人守過龍」，被教練選中把關。「那場對車路士（足球學校）輸0：8，很記得龍門後的阿叔說：『呢個龍唔得』。」

葉鴻輝是Bear的「師兄」，也是偶像。（受訪者提供）

第一次的回憶已夠痛，記者好奇Bear為何還繼續守下去。他說他忘了，但現在回看，認為當時與現在的答案應該不會差太遠。

「撲波可能不夠入波出名，但感覺特別不同。失波會失落，但撲到一次又會開心一點，觀眾會『嘩』一聲，像無名英雄，會暗爽，每次都有滿足感。」

也許是受到「師兄」葉鴻輝、張春暉、梁興傑等影響，在Bear的潛意識中，成為職業球員是「一直踢就會發生」的事。他幻想自己會像阿輝一樣，在滿座的大球場披上港隊戰衣高飛低撲，得到眾人歡呼；波衫、波褲、波鞋、裝備都有贊助。

他想加快步伐，中四不理媽媽反對，毅然放棄學業，「讀書的話一星期只能練兩日，很明顯感覺到狀態下跌。我不想浪費時間，早點全職，就能比同齡的人多兩年去進步。」

Bear幻想的職業足球，是自己會像葉鴻輝一樣，在滿座的球場內高飛低撲，享受球迷歡呼。（鄭子峰攝）

撲波之後觀眾會「嘩」一聲，像無名英雄，會暗爽，每次都有滿足感。

殘酷的是，Bear剛好遇上疫情，這兩年練習時間有限；17歲在晉峰迎來「地標戰」，但平日上陣機會不多，連友賽亦只踢一陣子，讓他感覺像個「陪練員」；外借到香港U23有得踢，但一切跟想像中的仍距離很遠——原來有時物資要自己收拾；球場也沒太多觀眾，「靜蠅蠅」的。

「現在踢比賽，除非贏波，否則開心就一定不會有，但未去到不開心。」

即使相隔4個月，Bear仍不敢重溫失10球那場的片段，「每次睇返都好hurt，覺得自己好肉酸」。當下的衝擊更震撼，「很快就失第一球，全隊耷了下來，隊中欠一個有經驗、熱血的球員嗌住，我只能亂嗌，看看能否讓自己與隊友醒回來。」

「開季前計過，我最多單場失6球，怎料踢幾場就破『紀錄』。比賽後不只負面，而是無奈、很呆、很不正常。覺得『咁大單嘢』，自己彌補不到。」

職業足球的現實卻是他一場失10球，輸到不知所措。（資料圖片／袁志浩攝）

無力感讓他在翌日練習時情緒爆發——對隊友發忟憎，與教練對質，投下一句「咁我仲可以點」，便坐在一角痛哭。

之後鬥實力相近的深水埗，被視為球隊最有機會取勝的一仗，Bear卻犯錯連累球隊失分、失獎金。他自責，整個人如失去了方向，「愈踢愈驚，踢不出應有的表現，想不起原來自己都有優點。」

香港地做職業球員，待遇不如外國般好，大部份球員投身這行，都因為熱愛足球，但假如連享受踢波這最基本的樂趣也失去，還剩下什麼？

現在比賽開心就一定不會有，但未去到不開心。

球員如果連享受足球的樂趣都沒有，還如何堅持？（資料圖片／袁志浩攝）

寧願辛苦 也不想失去執著

「我不踢波還能怎樣？」最絕望時，Bear這樣質問自己。

人總要面對理想與現實的張力，為了這個夢想，Bear可以捱。他把職業生涯當是一套戲，將當下看作是起承轉合的一個章節而已，「我相信這是必經階段，辛苦，但過到這一關，就自然可以享受我夢想的那種感覺。」

但也不必把自己逼得太緊吧，何不看開一點？

原來Bear亦試過不去在意賽果、降低要求，可是他發現，這樣子正是他最不想成為的那種人。

輸波翌日的練習，Bear與隊友抱着不一樣的心情練習。（鄭子峰攝）

2月上旬某課操練，球隊前一天剛於菁英盃輸波，有隊友跑圈時傾私事，Bear卻低着頭；也許教練亦想緩和氣氛，安排部份球員玩「足網球」，球場傳來陣陣笑聲。

「好聽一點是大家沒有受輸波影響，但也怕大家忘掉輸波的痛。有時賽後在更衣室已有人嬉皮笑臉，第二天練習當沒事發生過一樣。」

「我不是說要一直黑口黑面，但大家應該互相推動，做些事令球隊不要繼續輸，而不是接受、習慣輸，輸少當贏。」

「我最不喜歡這種感覺。」Bear直腸直肚，情緒都寫在臉上，但也怕原來是自己太固執，始終他亦曾經「習慣」，擔心想法沒有說服力、得不到隊友認同。「不過，這份堅持是大家應該要有的，所以說出來也不壞，希望他們看到的話，也會思考一下。」

Bear最怕是隊友都忘掉輸波的痛、接受輸、習慣輸。（鄭子峰攝）

怕大家忘掉輸波的痛，應該互相推動令球隊不要繼續輸，而不是接受、習慣輸，輸少當贏。

去年首播的日劇《17歲的帝國》，講述日本在未來推行一項實驗，由人工智能結合人類施政，最終AI挑選了一名17歲年青人，成為負責重建城市的首相。

劇中主角跟Bear一樣被認為缺乏經驗，但他之所以被相中，正是因為擁有大人們早已丟失的珍貴之物——對世界充滿閃閃發光的期盼，也會如實表達和堅持自己異於常人的見解。

「我怕自己失去這團火。」隊友面對過球會散班，做兼職踢甲組但求搵錢生活，Bear不敢想像自己會有這一天，「如果沒有這份督促自己的執著，不知道自己在做什麼，很快就會變成普通球員，然後被淘汰。」

「若然我不爭取成為最頂尖的一個，那究竟我在爭取什麼？浮浮沉沉，然後掛靴去教波？我認為這不夠精彩。」

「如果有人只想每一天得過且過，請你不要阻住我。」

Bear的執著，是他最寶貴的東西。（鄭子峰攝）

沒有這份執著，很快就會被淘汰。然我不爭取成為最頂尖的一個，哪究竟我在爭取什麼？如果有人只想每一天得過且過，請你不要阻住我。

上月底踏入19歲，為Bear慶祝的女友察覺到他異常，反問他是否不想過生日。

「我還沒有準備好......」若停留在尚未成年的17歲，可以無憂無慮，不斷冒險，「那時無知是福，踢得差很快就忘掉，做決定都果斷一點；現在有負擔與顧忌，說話都少了。」

一想起19歲，他已在腦海中慢慢推演，「過多年就20，很快就22、23，菁英盃（適齡球員資格）都沒了。不想這麼快就長大，驚成為一個很典型的男人，要做更多、什麼也要懂。」

也許會磨蝕了，但手套仍然會是手套。（鄭子峰攝）

成長伴隨着失去，但曾經的自己永遠都留在心裏，跟着我們繼續往前。

雖然Bear更喜愛兩年前的自己，但寧願留在當下，因為重新來過的話，他可能認識不到這裏的隊友，現在的機會也許不復見。每次失波、落敗，都塑造了現在的他。

「我慶幸擁有這一切，但開心就會安於現狀，我想要更多，未來也會繼續如此。」

19歲便自己住，也許是令Bear變得成熟的其中一個原因。（鄭子峰攝０

與自己對話 什麼事也靠自己

相信大家看到這裏，不難發現Bear的成熟，記者每個問題，他都能說出一連串的答案，心思可能比大人們深沉和複雜。

其實為方便練習及健身、騰出更多時間休息，Bear去年3月已搬離屯門，與隊友於葵芳合租單位自住，後來更變成獨居。

他的新家意外地整潔——未見堆積如山的衣服、收據分類好放在小盒子內。平日家務他都一腳踢，洗衫晾衫摺衫之餘，亦吸塵拖地，「這才發現潮濕很麻煩，衣服晾很久都不乾；煮飯又要想吃什麼、之後要洗碗，煮跟洗的時間比食飯長得多，就會想到原來媽媽這麼辛苦。」

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他不捨家人，每星期都會回屯門與父母吃飯，那是另一次掙扎。「媽媽每次都會給我一袋東西，有衣服、零食或她親手做的食物，會覺得自己好像又食又拎、沒有貢獻，臨走時經常眼濕濕，很希望爭取一些東西回報他們。」

有趣的是，Bear卻很少向家人吐露心聲，任何難題都想靠自己想通，「同人講好麻煩，自己搞壇嘢出嚟，自己搞返掂」。

Bear看的書，似乎不太符合他的年齡。（鄭子峰攝）

家中放有跟他年紀不相稱的書籍——以心理學剖釋劉備如何面對逆境的《心戰三國》、講述菲比斯超越自我的《強韌力》、標榜「讓頭腦清晰一整天」的《最高專注力》，還有跟NBA傳奇高比拜仁相關的《曼巴成功學》。

雖然有些書只是讀了幾頁就放下，但可見他努力改變心態，就連專屬按摩滾筒的內側，都黐滿了《火影忍者》跟《咒術迴戰》的貼紙，「這兩個主角比較正氣，很熱血，講很多鼓舞的說話。」

自己搞壇嘢出嚟，自己搞返掂。

「怕被人說我『毒』，只好貼在內側。」（鄭子峰攝）

他愛看Instagram上各種語錄，刺中心底的就儲起來，需要時打開手機相簿翻看，「會睇到起雞皮」。

他倒背如流：「若你讓別人去定義你，控制你的行為，你永遠不會成為一個真正的人。」

「只要對得住自己，達到給自己的目標就可以，做自己最開心、最舒服。」

「能成為傳奇（Legends）不是看一個人有多成功，而是看他如何在失敗中反彈過來。」

「在沉默中努力，讓成功自己發聲。」

這可從4年前說起——Bear代表港足參與亞洲足協16歲或以下錦標賽，對新加坡時一次出迎，竟在無壓力下甩手，把皮球送給對方射入，隨之而來是網上一片負評。他才驚覺自己原來受到不少人關注，後來就連在街上除口罩喝水、聽着歌看歌詞這些普通行為，他都怕人覺得自己奇怪，更何況近來各種批評？

不開心是無法改變的，埋頭苦幹，明天起身又一條好漢，要做得好過昨天。

遇到難題，Bear總是愛跟自己對話，靠自己處理好情緒。（鄭子峰攝）

他的情緒需要出口，而正好「心靈雞湯」的出現給予他一個答案。自此每次遇到挫折，他都會與自己對話。

「你又做不到了，又回到這個狀態了。」

「但不開心是無法改變的，埋頭苦幹，明天起身又一條好漢，要做得好過昨天。」

「一日不放棄，你仍未輸，總有一日會贏。應承我，不能再犯錯。」冀望着有天這循環不再重複。

「埋頭苦幹，明天起身又一條好漢。」（鄭子峰攝）

輸唔好沉，贏唔好囂

大球會的小將透過日常與外援競爭、一同訓練，從而進步，與這種「青訓」相比，香港U23「揠苗助長」的培訓模式為人詬病，年青人在保護網中，很容易變得不懂珍惜。Bear的例子卻告訴我們似乎未必，他認為一切還要視乎球員自己的取態，即是他口中的「靠自己」。

「輸唔好沉，贏唔好囂」，這是師傅盧國華另一名徒弟、偶像葉鴻輝跟他說的，雖然只是比賽前一次閒談的內容，都叫他刻骨銘心。

「就算在大球會不斷贏，都可以變到太囂，太易滿足，到頭來都是累了自己；反而我們捱得過，便更早懂得如何面對這些打擊。所以只能永遠stay hungry（保持飢餓感）。」

比賽時輸到發呆，Bear場外也總是認真地說自己的想法，他的笑容在我眼中很罕有。（鄭子峰攝）

他說畢後見我沒反應，輕輕笑了兩下。

這情況其實在訪問間出現過很多次，感覺是Bear對自己的話不夠肯定，想用笑聲來掩蓋。他訪問中常說自己「好彩」，即使過往家人、教練或記者當面讚賞，他都只是回應「多謝支持」。

他真的不值得嗎？主教練司徒文俊說他高大且手長腳長，身體協調、體能、彈跳力都不錯，中長距離傳送準，左右腳用波更是隊內守門員中最好，只是要拿捏好情緒，繼續進步。

「踢得這隊，都是有天份，我們都認同他未來能行得更遠。可能會有挫折，但他們要相信自己，相信自己可以有前景、有前途。」

在司徒文俊眼中，香港U23球員都有值得留在職業足球的原因。（鄭子峰攝）

在《17歲的帝國》裏，實驗計劃由星野源飾演的日本高官打理，而他正是沒被AI選上的大人。他雖然不甘、也不認同年青人某些想法，但尊重之餘，會溫柔地給予建議、補足對方的缺失。

年輕球員需要的是自信，我們的確沒義務伸出援手，但至少能夠在抨擊之前，了解清楚他們。

大家也許會繼續笑Bear發夢，但這不是一位19歲的年青人應有的想法嗎？被現實磨去心志的「大人」——即是「我們」，其實也恨鐵不成鋼、心底裏也渴望見到他們成功的一天吧。

你還記得自己的19歲嗎？