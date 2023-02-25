港超聯︱大埔主場吞敗　老臣子陳家麒移民離隊：足球帶給我一切

港超聯爭標逐漸白熱化，次席理文周六（25日）作客大埔運動場，終輕鬆贏3：0，追趕傑志。

而落敗的和富大埔就有效力多年的守門員教練陳家麒離隊，他希望球員謹記教誨，傳承下一代。



上仗於主場擊敗南區的大埔，唯一入圍港足初選名單的謝家強坐後備，但有被重罰停賽的李家豪復出，鋒線由暫攻入11球的保連奴與利馬等巴西外援領銜。繼續追趕榜首的理文則收起迪高與余煒廉，改由徐宏傑踢中堅，曾錦濤也再獲正選。

大埔早段逼搶奏效，令理文進攻有點凌亂，10分鐘馮冠鳴右路反擊傳中，尾柱的鍾偉強左腳勁射抽高。理文16分鐘先開紀錄，徐宏傑接應黃威角球頭槌攻門，皮球反彈落在門前，基華尼頓射入成1：0。

基華尼頓近門射入。（袁志浩攝）

大埔防線今場解圍拖泥帶水，之後再失兩球。29分鐘，艾華頓把握大埔後衛頂後，門前加一頭撞入；39分鐘荷西安祖頂中小禁區內的大埔守將，造就艾華頓再輕鬆抽入，結果大埔主場輸0：3，未能用勝利歡送即將移民的守門員教練陳家麒。

理文暫代主教練曾昭達上任後，領球隊聯賽取得三連勝。（袁志浩攝）

+ 2

效力大埔多年見證變遷 守門員教練陳家麒離隊

在大埔已居住30多年的陳家麒，2012年起加盟大埔成為教練，斷斷續續效力多年。完場後觀眾席上有球迷高呼陳家麒的名字，他低調地舉起右手致意，同樣是大埔「老臣子」的呂志興與葉佳、大埔主教練李恒匯、今場兩隊門將李瀚灝、謝家榮、陳嘉豪、袁皓俊等都有上前合照。

陳家麒向觀眾席致意。（袁志浩攝）

陳家麒坦言不捨，表明即使自己離港踏入另一個階段，仍會繼續為大埔提供各種支援；因為大埔與足球，讓他得到現在擁有的一切。

「朋友、各方面的東西，都是足球帶給我的。小時候就住大埔，近幾年見證球隊經歷高高低低（奪得港超又降班），我們齊上齊落，所以對球隊有感情。除了二合，大埔就是我心中第一位，好老土，但就是有歸屬感。」

陳家麒透露，在上季尾已決定移民，因此隊中門將李瀚灝已正學習轉型為守門員教練，在操練中帶領後輩，「無預計錯的話，他下季就會退居幕後，想他好好享受今年在超聯的日子。」

他希望自己的門生能在各個崗位繼續努力，幫助更年青的球員，「行動、身教是最好的。我有給予足夠機會及支持球員，所以希望他們也這樣做，把我的教導傳承下一代，這是香港需要的，讓更多年青的守門員有更多人認識。」

最後，雖然大埔管理層最近曾與球隊打氣組織「鬧翻」，但他感謝球迷多年的支持，「不用多說，他們肯定是我們的最強後援。每個人對足球文化的定位不同，希望他們保持對大埔的初心，不論如何也繼續用各種方法支持下去。」