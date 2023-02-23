美斯季尾約滿勢離PSG　下一站5個選擇　爸爸向巴塞放狠話︱足球

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）跟巴黎聖日耳門（PSG）合約今季尾屆滿，PSG希望留下阿根廷球王，美斯據報不欲留隊，母會巴塞隆拿正向他招手，惟他下一站選項不少，而且不一定留在歐洲。

西班牙傳媒指，身兼他經理人的爸爸Jorge日前跟巴塞管理層會面，可是Jorge斷然否認兒子重返巴塞可能。



美斯贏得世界盃後，已贏盡各大足球獎項，今季約滿PSG後去向未明。（Getty Images）

美斯父親Jorge：「我不認為Leo會再為巴塞上陣」

加泰隆尼亞電台消息指，美斯父親Jorge早前跟巴塞高層會面，商談兒子前途問題。當日巴塞因未能符合西甲賽會財政條例規定，人工高昂的美斯含淚離隊，巴塞會長拿樸達再三借美斯大造文章，盛傳引來他不滿，斷然拒絕重返母會可能。

身兼美斯經理人身份的Jorge近日向西班牙記者表明，「我不認為Leo會再次為巴塞上陣」，惟拿樸達似乎未願放棄。據加泰隆尼亞電台稱，Jorge與拿樸達今個月曾會面，期間過程順利，或有機會再次開會商討。拿樸達被指不願向外界公布面談細節，以免引起球迷不必要期望，巴塞球迷當然希望這位球會史上最偉大球星重返魯營，但目前沒有半點覽眉目。

拿樸達曾公開表示，希望美斯重返巴塞，「他贏得世界盃，球迷為他感到很開心。目前情況很困難，我不想引起任何期望。對我們來說，他是歷來最佳球員，我確信在他心中，他是巴塞球迷並且會一直心繫巴塞。他目前在PSG，無論是否以球員身份，我們都希望他日後能夠回來。」

美斯在巴塞度過21個年頭，直到2021年夏天轉投PSG，他在巴塞贏得34個冠軍，包括10次西甲和4次歐聯，並射入672球，創下球會紀錄。到底美斯的下一站，會是何方？

美斯季尾會否真的離開PSG？（Getty Images）

美斯下一站的5個可能

美斯如欲力爭歐聯冠軍，留在PSG或重返巴塞都是好選擇，不過35歲的他在巴塞已曾四度領軍封王，歐洲球壇要贏的冠軍都給他贏盡了。他曾承認有意到美職聯（MLS）踢波，並在美國邁阿密置業買入豪宅。自小已到西班牙發展的他，從未踢過阿根廷聯賽，重返小時候曾效力的紐維爾舊生隊也非沒可能。

1. 留在PSG：

目前美斯離隊機會看似高唱入雲，但若PSG開出豐厚條件跟他續約，留隊亦非沒有可能。PSG主將麥巴比亦曾在加盟皇家馬德里邊緣，最終留下來，這招一樣可以用在美斯身上。

2. 重返巴塞：

美斯當日含淚離隊，之後與拿樸達關係破裂，重返巴塞似已不可能。只是世事無絕對，他父親Jorge既然願意重返談判桌跟拿樸達見面，即使Jorge口裏說沒可能，亦不能完全排除美斯再戰巴塞的機會。

3. 到美職聯跟碧咸：

美斯在訪問中曾流露到美職聯（MLS）踢足球的嚮往，身為國際邁阿密班主的碧咸，屢次被指想簽入美斯，不知是投資還是為將來打算，美斯被傳媒發現在邁阿密買入豪宅，隨時加盟都不怕找不到地方給家人同住。

4. 回母會紐維爾舊生隊：

美斯到巴塞之前，在家鄉阿根廷母會紐維爾舊生隊受訓。贏得世界盃之後，美斯已贏盡足球各項大賽冠軍，從未踢過阿根廷聯賽的他，會否到紐維爾舊生隊圓夢？

5. 到沙特再鬥C朗：

上述4個選擇以外，美斯下一站還有較另類的可能：沙特阿拉伯。美斯早前獲沙特委任為大使，推廣當地旅遊業，假如他願意到中東搵食，當地球會一定會為他開出天價人工合約。他的長年競爭對手C朗拿度，今年一月已到沙特球會艾納沙（Al-Nassr）落腳，相信不少人都希望撮合美斯再戰C朗的畫面。