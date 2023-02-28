學界D1田徑｜協恩丙組4X100米破紀錄彌補遺憾　分組成績睇齊女拔

協恩中學小將於今屆學界港九D1田徑氣勢如虹，首日賽事已有中二生許晴打破女子C Grade 100米紀錄，她周二（28日）夥隊友於女子C Grade 4X100米接力初賽中刷新學界紀錄。

48.82秒，除了讓她們以首名入決賽，更是一雪前恥的證明。



學界港九D1田徑次日壓軸上演4X100米接力初賽，協恩中學C Grade跑出48.82秒，刷新學界紀錄（舊紀錄為50.33秒），力壓拔萃女書院（51.10秒）和德望學校（51.78秒）。

負責最後一棒的許晴衝線後，馬上跑向場邊與師姐們相擁，「上年有個遺憾，所以大家都賽前都好緊張。」

協恩中學由許晴衝線，打破C Grade 4X100米接力紀錄。（張倩儀攝）

許晴衝線後，馬上跑向場邊與師姐們相擁。（張倩儀攝）

許晴和黃詠瞳去屆夥師姐出戰同一項賽事，可惜決賽時因第三棒成員交棒後越過旁邊賽道而被DQ（取消資格），因此今年升格成為師姐的兩人特別緊張。許晴表示：「今年我們以安全為先，因為有點怕，所以不敢多想紀錄，覺得入到決賽再算。」

協恩中學C Grade 4X100米接力隊，左起鄭芷殷、黃詠瞳、馬凱淇、許晴。（張倩儀攝）

而接力隊中兩位中一生、首次參加學界的馬凱淇和鄭芷殷，也先專注完成賽事，不敢有半點差池，第三棒的馬凱淇說道：「我好擔心，但我說出來後，師姐都有關心我，所以都有信心。」

四位小將終破紀錄兼順利打入決賽，黃詠瞳笑言決賽另有目標：「希望入到決賽將時間再推前一點，因為好想紀錄留耐一點。」

雖然在次日賽事結束後，女拔暫以總分226分暫居榜首，協恩中學僅以189分排第三，但單計丙組成績，協恩中學絕不輸蝕，錄得與女拔相同的73分，並列丙組首位，可算是爭一口氣。