普巴重返祖雲達斯後零上陣變負累　艾歷尼：他需要更多時間

意大利盃8強，祖雲達斯一球小勝拉素晉級，大軍名單中再度不見普巴的名字。

自從保羅普巴與曼聯不歡而散，重投舊東家祖雲達斯後，因為右膝半月板的傷患，至今依然未曾披甲。祖雲達斯主帥艾歷尼曾指這名法國球星能在上輪聯賽復出，但戰至意大利盃後改口風，指他需要更多時間重拾狀態。英媒《每日郵報》更指，祖雲達斯隨時與這名法國球星解約。



祖雲達斯在意大利盃8強小勝拉素晉級。（路透社）

保羅普巴（Paul Pogba）上年夏天以自由身，重回舊東家祖雲達斯的懷抱，以為可以幹一番事業，豈料這名法國球星熱身賽已經受傷，更錯過卡塔爾世界盃，其後祖雲達斯更因造假賬而被扣15分，禍不單行。

普巴在熱身賽傷及右膝半月板，但當時他有世界盃的後顧，故選用保守療法，而未有及時開刀，最後如意算盤打不響，錯過卡塔爾世界盃的同時，亦要接受手術，並養傷至今年1月。

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普巴自季初熱身賽受傷後，休養至今。（Getty Images）

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等了又等，普巴有望在上輪對蒙沙一仗上演遲來的地標戰，主帥艾歷尼賽前稱普巴能夠上陣，而這名法國中場亦在大軍名單中，可惜未有機會後備入替。祖雲達斯周四（2日）深夜出戰意大利盃8強，以一球小勝拉素，普巴的名字再度在大軍中消失，艾歷尼坦言他需要更多時間，「他（普巴）在練習賽有不錯表現，其後再度腳痛，所以需要休息。畢竟他傷出一段頗長的時間，重拾比賽狀態需時，或者像基艾沙一樣，需要2至3個月。」

倘若艾歷尼的說話屬實，普巴重拾狀態之時，球季已經接近尾聲了。

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普巴上場聯賽被列在後備，今仗意盃再度消失，艾歷尼坦言他腳痛。（Getty Images）

意媒：祖雲達斯對普巴沒有耐性

在踢與不踢之間不斷徘徊，普巴至今依然未披上祖雲達斯球衣上陣。意媒《米蘭體育報》透露「祖記」對普巴的長期缺陣忍無可忍，逐漸失去耐性，並質疑他不施手術的決定，是沒有考慮球隊的需要，祖雲達斯為何需要一個白袋人工的球員。即使普巴有傷在身，阻不了他繼續享受生活，他早前上載滑雪的相片，令不少球迷大感不滿。

英媒《每日郵報》透露，祖雲達斯投資3100萬鎊在普巴身上，他每季人工達700萬鎊，還有獎金。普巴今季零上陣，基本上淨賺人工，故此對普巴愈來愈不滿，《每日郵報》指祖雲達斯有機會在季尾與普巴提早解除合約，或把他賣走。

英媒指祖雲達斯愈來愈不滿普巴，有機會今夏提早與他解約。（Getty Images）

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