普巴被身邊人出賣　遭持槍威脅勒索千萬歐元　兄長在內五人被捕

法國球星普巴（Paul Pogba）今年3月曾被人勒索，近日他其中一個哥哥馬堤亞斯（Mathias Pogba）被捕。

事實上，連同馬堤亞斯在內，被捕5人全部是普巴的熟人，案情驚揭這位祖雲達斯球星竟已被身邊人勒索多時。觸發他終於報警的轉捩點，很可能是被其中兩個人用槍指嚇一幕。



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遭兒時朋友背叛

法國《世界報》（Le Monde）報道，普巴今年3月19日出戰國際賽期間回到法國，與一名兒時玩伴相聚數小時後，原本打算回到巴黎的酒店，後來被其他朋友帶至另一座鄰近城市的單位。他被逼關掉並交出手機，其後有兩名蒙面持械、身穿防彈衣的男子出現。

其中一名疑犯Roushdane K.要求他支付1300萬歐元，其中有300萬須是現金，作為兩名男子多年來保護普巴的報酬。另外，他們聲稱有一隻USB，內含普巴支付巫師，向對手以及國家隊隊友麥巴比下咒的證據。

「我很害怕，有兩名男子用槍指着我，被威脅下我表示願意支付金錢，他們隨即大喝『閉嘴！向下望！』蒙面男子離去後，Roushdane告訴我一定要付錢，否則大家都會有危險。Roushdan說這件事是正常的，因為我是著名足球員，但我一定要付錢，他會為我作擔保。」普巴直到第二天凌晨4時才獲釋。

普巴在效力曼聯期間，曾多次遭勒索並付錢。（Getty Images）

半年間曾多次付錢

根據《世界報》與另一法國報章《巴黎人報》資料，普巴曾多次付錢給勒索者，包括在曼徹斯特市支付10萬歐元，並簽下一份文件，承諾透過匯款至一間公司，用作投資加密貨幣。普巴曾要求意大利銀行將他戶口的1300萬歐元匯款至杜拜的銀行戶口，並打算轉至其中一名勒索者Adama C手中，他後來沒有匯款過去。

除此以外，普巴朋友Mamadou M一年內從普巴身邊偷去20萬歐元，Mamadou M否認指控。普巴其他朋友在3月23日時，亦曾在他的贊助商Adidas店中，用普巴戶口內的4.7萬歐元購物。

普巴的哥哥與其他嫌疑人，曾嘗試到祖雲達斯的訓練中心找普巴見面。（Getty Images）

普巴兄長涉嫌與案件有關

涉案五人全部跟普巴有關，他其中一位兄長馬堤亞斯被起訴「有組織勒索」以及「參與犯罪前準備」兩罪。32歲的馬堤亞斯被拘留期間告訴警方，自己在7月13日通過其中兩名疑犯，才得知普巴3月時曾遭勒索，他在第二天與另外數名疑犯前往祖雲達斯訓練中心，打算與普巴見面但未成功。

7月30日馬堤亞斯向普巴留下恐嚇信息，並在隔天讓四名疑犯進入自己與母親Yeo Moriba屋內，並向母親施壓，要求普巴付錢，Yeo Moriba在8月13日再遭恐嚇。另外四名27至36歲疑犯全部是普巴熟人，部分已是警方熟悉的慣犯，各人被控「有組織持械勒索」、「有組織扣留、勒索、禁錮」、「參與犯罪前準備」罪名。

馬堤亞斯宣稱，自己亦是受人威脅。（Getty Images）

案中有案 犯罪主腦仍未落網

《世界報》報道指，五名疑犯宣稱是受另一犯罪集團脅迫，懷疑背後另有主腦。當中Boubacar C.5月時曾被三名蒙面男子威脅，Mamadou M的車在7月中被焚燒，馬堤亞斯與另外兩名嫌疑人亦曾在一輛車內被多人用槍威脅，其中一人對馬堤亞斯說「叫你的弟弟快點付錢」，Roushdane K 8月時亦被槍射中手。

馬堤亞斯指，自己是因為害怕持槍男子，才會在社交媒體上上載「爆料」影片，亦是為讓普巴發聲。馬堤亞斯律師Yassine Bouzrou向美國CNN表示，將提出上訴，並要求釋放馬堤亞斯。