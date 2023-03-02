英足總盃｜「乙組仔」甘士比爆冷挫修咸頓　八強戰僅四支英超球隊

足總盃第五圈連爆大冷！

除熱刺以0：1不敵英冠的錫菲聯外，修咸頓更是敗予一支84年來首次進入足總盃8強的英乙中游球隊甘士比（Grimsby Town）。



修咸頓今季雖然長排英超榜尾，但「爛船尚有三斤釘」，面對一支英格蘭第四級聯賽球隊，雙方在積分榜上相差足足63位，「聖徒」理應遊刃有餘。

修咸頓今場面對「英乙仔」甘士比卻慘遇滑鐵盧（Getty Images）。

甘士比連獲兩球十二碼

根據統計，主場的修咸頓今仗控球率高達76%，起腳次數高達22次，而對手僅有4次射門。不過優勢歸優勢，主隊後衛尼安高伊雲基斯達（Lyanco Evangelista）在上半場階段嘗試阻擋對方時，不慎用手擋到被判罰十二碼，甘士比中場加雲賀洛漢（Gavan Holohan）操刀射成1：0領先。

換邊後僅5分鐘，修咸頓後衛卡列達卡亞（Duje Ćaleta-Car）在禁區內拍打對手前鋒，加雲賀洛漢再次射入十二碼，助甘士比擴大比數優勢至2：0。

加雲賀洛漢憑十二碼梅開二度。（Getty Images）

犯下天條的卡列達卡亞於比賽第65分鐘將功補過，他接應禾特普斯（James Ward-Prowse）開出的角球，在禁區內起腳為球隊追回一球；比賽末段「死球專家」禾特普斯再次發難，他長傳至禁區予禾確特（Theo Walcott）起腳破網，但在VAR介入後，最終入球因越位被判無效。

隨着球證完場哨聲響起，甘士比在遠道以來的4000名作客球迷見證下，宣告以2：1擊敗修咸頓，為球隊84年來首次進入足總盃8強。別稱「水手」的甘士比上一次打入足總盃8強已是1938/39賽季，當年他們在4強戰不敵狼隊。

甘士比領隊保羅靴斯（Paul Hurst）賽後接受BBC電台訪問時，坦言自己對這場勝利感到震驚：「賽前我跟球員說我們可能會輸10比0，我說我或許會戴着眼罩以免戰況太慘不忍睹。面對一支英超球隊必然會令你感到懼怕，因為他們要擊敗一支英乙球隊實在輕而易舉。」

「這是屬於球員、球隊班主以及球迷們的回憶，我們創造了歷史。」他續說道。

甘士比有球員賽後戴上魚面具和手執魚形狀的打氣公仔慶祝勝利。（Getty Images）

這支英乙球隊上季才從半職業聯賽通過3場附加賽升班，他們是1958/59賽季後第6支以第四級聯賽球隊身份進入足總盃8強的球隊，同時也是1989/90賽季後的第2支。

甘士比下輪足總盃將會作客面對近況大勇的白禮頓。

熱刺同爆冷負修咸頓

修咸頓並不是今輪唯一爆冷的英超球隊，另一邊廂熱刺亦不敵排在英冠第2的錫菲聯，「白百合」全場17射4中，但依然未能成功攻破對手大門。錫菲聯在79分鐘由後備入替的伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）攻入致勝一球，終1：0淘汰目前排在英超第4的熱刺。

根據數據網站Opta統計，今屆英格蘭足總盃大吹冷風，8強僅有4支英超球隊，為近15年來首次，同時3支進入此階段的英冠球隊皆為聯賽前4。在8強之中，只有曼城及曼聯兩支Big 6球隊。

熱刺今場亦爆冷不敵英冠球隊。（Getty Images）

足總盃8強對陣表：

曼城（英超） 對 般尼（英冠）

曼聯（英超） 對 富咸（英超）

白禮頓（英超） 對 甘士比（英乙）

錫菲聯（英冠） 對 布力般流浪（英冠）

