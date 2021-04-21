【山藝友投稿】飛鵝山大搜救後危機四伏　近期行山不宜挑戰自殺崖

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-04-21 15:48

作為登山界一員，人微言輕，並沒有甚麼大義凜然的話要說，但經過星期日飛鵝山事件之後，只想說一句話：「懇請大家『暫時』不要前往飛鵝山一帶，尤其是初哥、新手或好奇者，此舉與大家的安全有關。」 文：山藝友

第一：飛鵝山一帶經過星期六、日的大規模搜索行動之後，產生了很多支路或新的山徑，這些支路可能將你導向一些危險的位置，當你不熟悉那些環境，漸行漸遠時，不知不覺間會前無去路，但想返回原路，可能已經太遲了。

【經過一日在飛鵝山的搜索，救援人員周日找到失蹤少女石樂蕎的遺體】

【警方之後上山調查石樂蕎失蹤的原因】

第二：一些義務搜索人員在搜索期間放置了一些標記，這些標記可能會令人誤以為「路標」，這些標記有機會導你上懸崖，也可能導你上峭壁等危險位置，導致意外的機會很大。

【救援人員在周日下午於自殺崖一帶找到失蹤少女石樂蕎的遺體】

+ 4 + 4 + 4

第三：飛鵝山近年風化得很嚴重，從遠處都可以看見山坡下塌的情況，部分石頭看似穩固，其實鬆動，萬一攀登時作為受力點，隨時連同石頭一同滾下山去。在兩條主要上山的山徑，同樣有風化情況，自己就試過踏上一塊看似穩固的石頭，結果石頭不堪負荷而滾下山去。經過星期六、日大量的搜救人仕使用該等山徑，相信風化程度更甚，很容易發生意外。

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飛鵝山自殺崖是行山意外黑點。（資料圖片／鄧詠中攝）

我們並沒有權力阻止任何人上山，但上山前希望大家能做足功課，就算通往自殺崖那兩條「所謂」容易路線，YDS的評級屬於4【編按：詳見備註1】，即是墮下有致命危險。不要相信網上片段所謂易行、或所謂BB路線，每人的體能、技術或攜帶的裝備不同，面對困難及處理意外的能力也不同，片段中能輕易做到的事，並不等於你、我、他也能做到。為自己、為家人、為拯救人員，切勿輕易犯險。

飛鵝山，就讓它躺下一段時間，讓它復原吧！

【本文獲山藝友授權轉載】

備註1：YDS為美國優勝美地點數系統（Yosemite Decimal System）的縮寫，是一套遠足路線的難度評級系統。YDS評級4的定義為：簡單的攀岩地形，部分特別陡峭的路段建議用繩索做保護；如果在沒有繩索的情況下下墮，很可能會致命。

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與其問人難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

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