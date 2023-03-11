港超聯︱傑志單季「四殺」東方　球迷爆小衝突　大批軍裝警戒備

曾是港超入場人數票房保證的傑志對東方戲碼，周六（11日）只得1811名觀眾入場，比賽戰情也較過往平淡，東方兩度「送禮」下，傑志憑丹恩奴域梅開二度，今季第四度擊敗宿敵。



兩軍今季共用旺角場做主場，此役傑志為作客一方，官方將「藍鳥」球迷區安排在花墟道看台，惟打氣組織「界限街藍浪」聲言球迷區已扎根界限街看台第28區廿載，堅持留守打氣，與東方球迷區（第25至27區）相鄰。

有個別傑志球迷嘗試衝到對方打氣區前。（袁志浩攝）

比賽期間雙方球迷多次隔空對罵、對唱打氣歌，有個別傑志球迷嘗試衝到對方打氣區前，並想扯走東方旗幟，但被阻止；雙方半場再爆小衝突，終引來近30名軍裝警到場戒備，有人報以噓聲。

軍裝警員半場時到場戒備。（袁志浩攝）

東方兩度送禮 丹恩奴域梅開二度

東方今季三鬥傑志皆北（包括聯賽、菁英盃及高級組銀牌），這仗更有主將馬高斯停賽，守衛鐘樂安與黃梓浩受傷，陣容殘缺；「藍鳥」則由查理史葛取代基爾頓，射手丹恩奴域繼續擔正，新援金信煜再不入名單。

上半場早段東方防守尚算穩健，反擊更有威脅，14分鐘，簡古爾接應傳中轉身追波，禁區內被費蘭度攬跌，但球證未有判罰。然而東方防線百密一疏，26分鐘付出代價，明加索夫左路斬向遠柱，胡晉銘控甩腳，皮球彈落丹恩奴域面前，他順勢抽入成1：0。

簡古爾被費蘭度攬跌，但球證未有判罰。（袁志浩攝）

換邊後東方再度「送禮」，58分鐘梁振邦頭槌解圍頂向後，丹恩奴域十二碼點附近控定再射入，將比分拋開。雖然傑志尾段輪換後，東方搶回不少攻勢，但孫銘謙避過守門員後太遲起腳，巴杜姆主射罰球彎向近柱也被保羅撲走，東方結果輸0：2，今季第四度負於這支宿敵腳下。

丹恩奴域梅開二度。（袁志浩攝）

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東方跌至第六位 葉鴻輝望隊友「唔好孤寒」

過去參與多次「東傑大戰」的葉鴻輝，比賽中段一度想放慢節奏，責罵了在龍門後熱身、趕快把皮球扔入場內的年青球員；他離開球場之前也念念有詞，明顯對己隊表現不滿。

「輸波一定難受，我們要知自己實力到哪。兩個失球都是我們送給對手的，有時解圍是否可以不要這麼『孤寒』？對手實力雖強，但犯錯其實可避免。我們常出現這些關乎臨場決定的問題，未來要再去改善。」

東方輸波後已被同日擊敗香港U23的標準流浪「爬頭」，跌落聯賽第6位，葉鴻輝稱，不能用「捱」去形容餘下賽事，「享受足球囉，比起之前3年疫情，有得踢波已很開心。」

葉鴻輝離場時仍念念有詞。（袁志浩攝）

至於比理文多踢一場的傑志，暫拋離爭標對手6分，主教練朱志光承認今場贏得比過往輕鬆，「無得扮驚，扮不到的，他們在後場猜很多球，沒有壓上來。我們星期三有比賽（菁英盃），所以也輪換了。」

被問到前韓國國腳金信煜的情況，他透露對方狀態仍未足，「我都想問他（何時才有足夠狀態）。可能他不習慣在仿真草練習，我有跟他說不要心急，會給他時間，即使踢不到聯賽，也可在其他比賽上陣。」