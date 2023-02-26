港超聯今季首掛紅旗　港會地獄主場負傑志　朱志光：早有準備

港超聯班霸傑志到訪有「地獄主場」之稱的香港足球會足球場，無驚無險「逃出生天」，重返榜首。

主教練朱志光透露事前早有準備，但批評港會場危險，令球員更易受傷。



今季港會人造草「地獄主場」曾擊敗東方、深水埗與香港U23，守門員費查亦在此上演補時倒掛追和晉峰，理文更戰至最後一刻才入球「全身而退」。



港會為今場對傑志隆重其事，賽前於社交網站「倒數」，主場也掛上「歡迎來到地獄主場」的藍色橫額。

港會掛起橫額，歡迎傑志到訪地獄主場。（袁志浩攝）

今場最終錄得1720名球迷入場，開賽前港會場外已高掛代表全場爆滿的紅旗，是今季第首次，亦是繼2021年3月19日傑志對東方（3101人）後的第一次，惟當時旺角場在疫情下僅開放一半觀眾席。



有球迷到場後「摸門釘」離開，也有人轉到跑馬地馬場緩跑徑，隔着欄杆「高空」觀戰。

港超聯今季首度高掛紅旗。（袁志浩攝）

有未能入場的球迷於高處睇波。（袁志浩攝）

傑志上半場破僵局 明加索夫後備梅開二度

賽前跌落第二的「藍鳥」收起翼鋒明加索夫，改派中場查理史葛，新兵韓援金信煜則未入名單；主守的港會繼續由「一球成名」的費查把關，全隊最高、1.92米的杜國樑則鎮守中路。

上半場傑志主要靠右路伊高沙托尼配合米基爾多次傳中，但禁區塞滿了港會球員，起腳多省中人，或成為守門員費查的表演時間，主隊球迷也隨着每次剷截、解圍及撲救起哄，氣氛熱鬧。

港會反擊甚至更有威脅，麥美倫15分鐘右路左腳內彎直射罰球，保羅撲出不遠，福保羅上前補中，被艾里奧及時解圍。

安高沙近門接應羅賓士高傳中撞射，幾乎追平。（袁志浩攝）

戰至25分鐘傑志終於找到缺口，羅拔圖半單刀被出迎的費查擋走，伊高沙托尼第一時間傳入中路，由丹恩奴域射入空門成1：0。港會之後有安高沙近門接應羅賓士高傳中撞射，但角度太正被沒收。

換邊後港會一度有機會追近，但蕭嘉明左腳窩利斜出；泰亞高近門撞射，與福保羅接應角球跳頂都無功而還。

明加索夫換入僅兩分鐘就幫傑志拋開比分。（袁志浩攝）

「藍鳥」72分鐘換入明加索夫，這位土庫曼國腳只花兩分鐘就破門，接應基爾頓底線傳中剷入；10分鐘後此子再於禁區內冷靜扣過兩名守衛燙射得手，最終傑志贏3：0，反壓理文重登榜首。

+ 5

港會球員完場後相當失落。（袁志浩攝）

傑志戰勝地獄主場 朱志光透露早有準備

港會右閘積施利坦言球員已盡力，不斷嘗試追近強敵、同時保持隊型，但承認勝負在於球員質素分野。傑志主教練朱志光就認為，港會今季有明顯進步，「之前他們輸一球就會亂，紀律性現在沒這麼好。」

比起理文與東方，傑志能輕鬆「逃出」港會地獄主場，朱志光笑言「見到人哋跌親，都會小心啲行」，透露為備戰離開位於石門的足球中心，赴跑馬地人造草場練習。

「上周找了個最差的球場。（東方亦曾到青衣東北人造草場備戰）青衣無咁衰，（跑馬地）1號場真係衰。起碼讓球員有概念，知道這個場會很難踢。」朱志光又指，港會場窄，且令皮球時常彈起，球員更易發生碰撞，「保護不到球員安全」。

傑志主教練朱志光認為港會場危險，有較大機會令球員受傷。（袁志浩攝）

至於後備登場成為功臣的明加索夫，就表示球隊時刻保持耐性，冷靜地把皮球分邊傳中，而自己則把握對方失波後鬆懈的空位，利用速度取得入球。

首度到訪港會場的他，明言很喜歡「地獄主場」的氣氛，「希望他們鋪更好的草，營造更好的氣氛，這樣就會有更多有趣而且有質素的比賽。」